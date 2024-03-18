Kent uzlaşısı adı altında Kandil’in emirlerini uyguluyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Kılıçdarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde 110 bin vatandaşa hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Sevgili Konyalılar bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Konya, vefanın şehridir. Konya ile gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Ülkemizi 2023 hedeflerine Konya ile birlikte taşıdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile birlikte kuracağız. Şu an burada 110 bin kişi var. Konya kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Bu şehir alimleri ile, arifleri ile, üretkenliği ile ülkenin tamamına ışık saçtı. Herkese faydası dokundu Konya'nın. Son depremde gördük ki Konya tüm mazlumlara el uzatan şehir olma vasfını sürdürdü. Deprem bölgesine yapmadık destek bırakmadı. Büyükşehrimiz ile sivil toplum kuruluşlarınız ile desteğinizin yakın şahidiyiz.6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün Mahalli idareler seçiminin kendine özelliklerini kullanarak cepheyi birazcık daha genişlettiler. CHP, yine DEM'le gizli saklı bir işbirliği halinde. Sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri, ilçeleri paylaşıyorlar. DEM yönetimi, Kandil'den aldıkları emirlere göre hareket ediyor. En çok oyun alınacağı yerde bile emirleri yerine getirecek kukla aday gösteriyorlar. CHP yönetimi yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeye alışmışlar. Memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumuna gönlümüz razı gelmiyor. Daha önce denemişlerdi. Partimizden ayrılıp altılı masaya misafir oldular.Hepsinin sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı, kendileri Meclis'e bile giremediler. Milletin nezdinde de kaybettiler. Sırf AK Parti husumeti ile Erdoğan husumeti ile AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Bir davası, bir vizyonu olanların durumu farklıdır. Bir de bunları destekleyecek projelere, samimi hakikatli bir dile sahipseniz siyasette de gönüllerde de kalıcı olursunuz.21 yıldır Türkiye'ye hizmet ederken çok yönlü mücadelenin içinde olduk. Gece gündüz çalıştık. Vatan topraklarının her karşını yatırımlarla eserlerle donattık. Demokrasi hak özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdik. Sayısız saldırının önüne set çektik. Türkiye'yi terörden, nice tuzaklardan kurtardık. Ülkemizi güçlendirirken memleketin her potansiyelini kullandık.Sizler asıl meselenin sadece seçim, sandık değil, kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu dünyaya gösterdiniz. Konya'nın 31 Mart'ta da vereceği oyla tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çekeceğine inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda da emsalsiz olmak yakışır.AK Parti kurulduğu günden beri her seçimden birinci çıktı. Konya AK Parti döküntüleri ile terör örgütü uzantıları için çalışanlara itibar eder mi? Adı her türlü kirli pazarlıklarla anılan partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Demet demet dolarları, avroları toplayıp aralarında paylaşıyorlar. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?Eser ve hizmet siyasetinde elimize su dökecek kimseyi tanımıyoruz. Şehirlerimizi eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla buluşturduk. Son 21 yılda Konya'ya 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 4 yeni üniversite kazandırdık.Kulu Devlet Hastanesi'nin bu çarşamba hasta kabulüne başlayacağının müjdesini de veriyorum. Kayacık ile mevcut gar arasındaki kesimi 4 hatlı hale getiriyoruz. Yeni Gar-Meram Raylı Sistem Hattı çalışmalarımız devam ediyor. Tarım ve ormancılıkta şehrimize 25 baraj, 41 gölet, 76 sulama tesisi inşa ettik. Çiftçilerimize yaklaşık 119 milyar liralık tarımsal hibe desteği verdik.