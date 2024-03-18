Manisa’da CHP’li adaydan CHP’li adaya FETÖ suçlaması

CHP Manisa İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi 24 Eylül 2023 tarihinde yapıldı. CHP Manisa İl Başkanlığı için şu an CHP Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban ve yine şu an CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek yarıştı. Bu yarışta Semih Balaban Kemal Kılıçdaroğlu ekibinde Ferdi Zeyrekse Özgür Özel ekibinde yer alıyordu. Manisa Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede, il başkanı adayları Ferdi Zeyrek ile Semih Balaban'ın için 598 delege oy kullanmıştı. Zeyrek'in listesi 342, Balaban'ın listesi ise 256 oy almış, bu sonuçla Ferdi Zeyrek, ipi göğüsleyerek CHP Manisa İl Başkanı olmuştu.

GELİP BURADA SOLCULUK OYNAMA

O günkü İl Başkanlığı seçiminde bir konuşma yapan Semih Balaban'ın görüntüleri ortaya çıktı. Balaban, konuşmasında Ferdi Zeyrek hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ferdi Arkadaşım. Sen özellikle Zaman gazetesi abonesi ne amaçla oldun? İnkar edersen şahitler, burada! O zaman, Zaman Gazetesi, bir referanstı. Ne referansı? İş yapma referansı? Demokrat Parti'den Belediye Meclis Üyesi adayı oldun. Bir şey demiyoruz. Ama gelip de burada solculuk oynama. Sen kimsin solculuk yapmak kim? Belgeleri var. 24 Mayıs 2018'de arkadaşımız partiden istifa etmiş. Yine soruyorum buradan il başkanlığını kaybettiğinden ertesi gün partiden istifa edecek misin?"

KADROLU ADAY

Balaban ortaya çıkan görüntülerde, "31 Mart 2019'dan önce İyi Parti Genel Merkezi'ne gidip 'beni İyi Parti'den belediye başkan adayı yapın' diyecek misin? Gelmişsin burada solculuk oynuyorsun. Bu işler böyle olmuyor sevgili Ferdi. Bir gün örgütte yerin yok. Ne ilçe yöneticisi olmuşsun, ne il yöneticisi. Sadece kadrolu adaysın sen. Kadrolu aday" diyor.

KAÇAK VİLLADAN SONRA FETÖ SUÇLAMASI

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in "Sütte leke var, Ferdi Zeyrek'te leke yok" sözleri ile yücelttiği CHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı mimar Ferdi Zeyrek, kaçak villa olayından sonra FETÖ suçlamasıyla gündeme geldi.