Haberler Gündem Haberleri Yarın İzmir’de hayat duracak! 6 bin işçi iş bırakacak, 250 otobüs kontak kapatıp sefere çıkmayacak
Giriş Tarihi: 18.3.2024 11:24 Son Güncelleme: 18.3.2024 11:27

Yarın İzmir’de hayat duracak! 6 bin işçi iş bırakacak, 250 otobüs kontak kapatıp sefere çıkmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesinde örgütlü Belediye İş Sendikası ile işveren tarafından yetkilendirilen SODEM - SEN arasında geçtiğimiz Ocak ayından bu yana devam eden ve 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkla sonuçlanınca sendika eylem kararı aldı. Daha önce yarım gün ve 2 saatlik iki iş bırakma eylemi yapan sendika yarın yani 19 Mart Salı günü sabahı üçüncü kez iş bırakacak. Eylem nedeniyle belediye hizmetlerinde büyük aksamalar olacak. 250 otobüs kontak kapatacak, yollar asfaltlanmayacak, yeşil alanlarda bakım onarım sulama çalışması yapılmayacak. Soyer’in makamı önünde toplanan 6 bin işçi oturma eylemi başlatacak.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Yarın İzmir’de hayat duracak! 6 bin işçi iş bırakacak, 250 otobüs kontak kapatıp sefere çıkmayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile işverenin yetkilendirdiği SODEM-SEN arasında geçtiğimiz Ocak ayından bu yana süren ve 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde aradan geçen süreçte anlaşma sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 30'luk maaş artışı teklifini 'gerçeklikten uzak' olarak nitelendiren sendika eylem kararı aldı. Sendikaya üye işçiler geçtiğimiz günlerde önce yarım gün ardından da 2 saat süreyle iş bıraktı. Geçtiğimiz günlerde taraflar tekrar masaya otursa da sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Belediye İş Sendikası yeniden eylem kararı aldı.

250 OTOBÜS SEFERE ÇIKMAYACAK

Sendika, 19 Mart Salı yani yarın sabah iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Alınan karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan 6 bin işçi sabah işbaşı yapmayacak. İş bırakma eylemine kadrosu İZULAŞ şirketinde bulunan 250 otobüs şoförü de destek verecek. Otobüsler Salı yani bugün sabah kontak kapatıp sefere çıkmayacak. Sabah saat 10.00'da Konak Pier önünde toplanan işçiler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Hisarönü'ndeki Egemenlik Evine yürüyecek. Sendikanın basın açıklamasının ardından işçiler oturma eylemi başlatacak.

BELEDİYE HİZMETLERİNDE AKSAMALAR YAŞANACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çeşitli birimlerde görev yapan 6 bin işçinin iş bırakması ile belediye hizmetlerinde büyük aksamalar meydana gelecek. Otobüs seferleri aksayacak, park ve bahçelerin yeşil alanlardaki günlük bakım, temizlik ve sulama çalışmaları yapılmayacak. Aksaklıklar sadece park, bahçe ve kent içi ulaşımda değil İZBETON tarafından verilen hizmetlerde de yaşanacak. Eylem süresince belediye ekipleri asfalt atıp yol onarım çalışması yapmayacak, patlayan su boruları tamir edilmeyecek.

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Yarın İzmir’de hayat duracak! 6 bin işçi iş bırakacak, 250 otobüs kontak kapatıp sefere çıkmayacak
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