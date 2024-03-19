Adalar’ı su sporlarının başkentı yapacağız

AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen, ilçe başkanı olduğu dönemde ilçeye yaptıkları hizmetleri anlattı, CHP'li yönetimleri eleştirdi. Adalar'da yapılan hizmetlerin hiçbirinde CHP'li Adalara Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkısı olmadığını, belediyenin eksikliklerini 15 yıldır bakanlıkların kapattığını belirten Şen, belediye bütçesinin yüzde 70'inin personel gideri olarak kullanıldığını, yönetici kadroların ise iş başında olmadığını kaydetti. Şen şunları söyledi: "Kadınlarımızın el sanatlarını geliştirmesi ve ev ekonomisine katkıda bulunması için halk eğitim binasını inşa ettik. Burada bir köşkü edebiyat müzesi haline getirdik. 2016 yılında biten bir hastanemiz vardı. Oradaki doktor sayısını artırarak Adalar'da sağlık hizmetiyle ilgili sorunu ortadan kaldırdık. Bir sağlık ocağını da yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. En son teknolojiyle yaptığımız 27 derslikten oluşan 1000 öğrenci kapasiteli Büyükada 125'inci yıl Atatürk Ortaokulu'nu kısa süre içinde açacağız. Şehit Murat Yüksel İlköğretim Okulu'nu da depreme karşı güçlendirdik. Adalar'da bir anaokulunu yapıyoruz. Adalı Kart'tan alınan 500 liralık yıllık ücretin hakkaniyetli olduğunu düşünmüyoruz. Bunları acilen düzenleneceğiz. Adalar'daki imar sorununu Murat Kurum başkanımızla çözüme kavuşturacağız." Öte yandan Adalar Spor Salonu'nun açılışı Gençlik Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı törenle dün gerçekleştirildi. Uğur Sina Şen burada yaptığı konuşmada bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gençlerimizin spor yapacağı ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak bir spor salonu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçimi kazandığımız takdirde Adalar'ı su sporlarının başkenti yapacağız" dedi.