Başkan Güler: Çaybaşın’da hiçbir sorun kalmayacak

Cumhur İttifakı Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Çaybaşı ilçesinde de büyük bir coşkuyla karşılandı. İlküvez mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güler, "İlçemize doğalgazımızı getireceğiz, kreşler açacağız, Yol ve su sorununuz iki yıl içinde bitmiş olacak. Yine düğün salonu, sosyal tesisler kuracağız"

31 Mart Yerel Seçimine kısa bir süre kala gece gündüz durmadan çalışan, Başkan Güler, Çaybaşı ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İlçe girişinde yoğun kalabalık ve coşku ile karşılanan Başkan Güler, buradan İlküvez Mahallesi'ne gitti. Mahalledeki ziyaret mitinge dönüştü. Meydanı dolduran vatandaşlar "Dik dur eğilme bu millet seninle", "İlküvez seninle gurur duyuyor" tezahüratları eşliğinde Başkan Güler'e destek verdi.

BAŞKAN GÜLER'DEN MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Burada coşkulu kabalığa hitap eden Başkan Güler Çaybaşı ilçesine yapılacak yatırımların müjdesini verdi. Başkan Güler, yol ve su sorununun iki yıl içerisinde bitirileceğini kaydederek, "Öncelikle İsmet Yanık ne diyorsa altına imzamı atıyorum. Hep birlikte yollarımızı yapacağız, kreşler açacağız, doğalgazımızı getireceğiz. Daha rahat bir yaşam süreceksiniz. Yol ve su sorununuz iki yıl içinde bitmiş olacak" dedi.

İlçeye yeni sosyal tesis kazandıracaklarını belirten Güler, "Yine düğün salonu, sosyal tesisler kuracağız. Çaybaşı'nda olduğu gibi buranın da aydınlatmasını yapacağız. İlçemizde 26 muhtarımız var. Hiçbirini diğerinden ayırmayacağız. Çöp konusunda da gerekeni yapacağız. Bu konuda da İsmet kardeşimiz ne diyorsa benim sözümdür. Bu zamana kadar ilçemize 110 milyonluk yatırım yaptık. Bu yatırımların hepsini kendi iş makinelerimizle kendi tesislerimiz ile yaptık. Bundan sonraki çalışmalarımız daha da güzel olacak." diye konuştu.