Bolu’da Güney Çevre Yolu hizmete açıldı

Bolu'nun ulaşım ağının gelişmesi ve trafik sorununun çözümü amacıyla inşa edilen Güney Çevre Yolu törenle hizmete alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, törende yaptığı konuşmada, İstanbul ve Ankara arasında önemli geçiş noktası olması bakımından ciddi transit trafik yükü taşıyan Bolu'da, hızla gelişen sosyo- ekonomik yapıya bağlı olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ihtiyacını karşılayacak yatırımların büyük önem taşıdığını belirtti. Boyraz, Göynük ve Mudurnu ile bölgedeki yerleşimler arasında kent merkezine uğramaksızın doğrudan ulaşım imkanı sağlayarak 15 dakikada kat edilen güzergahtaki ulaşım süresini 2 dakikaya düşürdüklerine işaret ederek, "Böylece zamandan 167 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 205 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 748 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin" diye konuştu. AA