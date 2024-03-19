CHP İstanbul’u nimet biz emanet biliyoruz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Şişli'deki bir otelde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şehit aileleriyle iftar programına katıldı.Konuşmasında şehitlere borçları olduğunu dile getiren Kurum şunları söyledi:O borç, milletimize huzur ve güven içinde yaşayacağı, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye'yi inşa etmek, her bir şehrimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmaktır. Bizler de bu anlayışla ülkemizi, şehirlerimizi, bize yaraşır şekilde, daha mutlu yarınlara taşımak için çalışıyor, çabalıyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra İstanbul'umuzu da her zamankinden çok daha güvenli, huzurlu, dirençli bir şehir haline getireceğiz" dedi. Hiçbir zaman kirli pazarlık, iftira ve dedikoduların tarafında olmayacaklarının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul'umuza hizmet ettiysek, Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra da bu aziz şehre hizmet etmeye devam edeceğiz.Biz, Fırat'ın kenarındaki koyunun hakkını düşünen Hz. Ömer'in hassasiyetiyle 'Sadece İstanbul' için çalışacağız. Varsın birileri İstanbul'u nimet saysın, biz emanet bileceğiz. Varsın birileri İstanbulluya hizmeti şahsi istikbaline rampa yapsın, biz 'Sadece İstanbul' diyeceğiz. Varsın birileri İstanbullunun parasıyla parti dizayn etsin, biz İstanbul'un parasıyla İstanbul'un yarınları için koşacağız.Biz 1 Nisan sabahı sadece bu aziz şehir için, İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz. Gönülleri fethedeceğiz, sosyal belediyeciliği anlatacağız. Gönül belediyeciliğini yüreklere işleyeceğiz. Gerçek belediyeciliği kalplere dokuyacağız.Milletin kararı, azmi, arzusu ve hedefi doğrultusunda 31 Mart gecesi fetret dönemini bitireceğiz. Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve şehit aileleri katıldı.