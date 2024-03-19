İGDAŞ’ta giderayak vurgun: 2 milyon liralık araca 3 ayda 2.9 milyon lira kira ödenmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İGDAŞ'tan istifa ederek CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı olan eski Genel Müdür Bülent Özmen'in istifa öncesi yaptığı iddia edilen ihalenin detayları şok etti. 15 Kasım 2023'te yapıldığı öğrenilen araç kiralama ihalesinde 300'ün üzerindeki araca piyasa değerinden çok daha fazla kira ödendiği iddia edildi. Kiralamanın 1 Aralık 2023'te başladığı, Özmen'in piyasa değeri 2 milyon lira olan kamyonet için 3 aylık 2 milyon 880 bin lira ödediği belirtildi. Özmen, bir gün sonra 2 Aralık'ta adaylık için İGDAŞ'tan istifa ederken bu şekilde oluşturulan kazancın 31 Mart yerel seçimleri için kullanıldığı ileri sürüldü. 1 Aralık 2023 - 29 Şubat 2024 tarihlerini içeren 3 aylık hizmet alımı ihalesini alan Flora Sosyal Destek Hizmetleri adlı şirketin de piyasa değerlerinden daha fazla parayı bu şekilde elde ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, bu şekilde çok sayıda araç kiralayan İGDAŞ, beşte bir fiyata mal olacak araç kiralama işlemi için 147 milyon lira ödeme yaptığı iddia edildi. Öte yandan, piyasa değeri 2.5 milyon lira olan damperli kamyonete aylık 1 milyon 73 bin lira fiyat biçildiği, İGDAŞ'ın bu kamyonet için Flora Sosyal Destek Hizmetleri şirketine 3 aylığına 3 milyon 219 bin lira ödediği öğrenildi. İHA