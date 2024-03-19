Nerede CHP belediyesi varsa orada her taraf dökülüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu:Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut Altınok kardeşimin açacağına inanıyorum. Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden istifade etmeyen ne tek karış vatan toprağı ne de tek bir fert var. Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerinin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzı endam etmeye başlıyor. Yaptığı hiçbir iş olmamakla övünen bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını göğsünü gererek söyleyen siyasetçiler, belediye başkanları adayları türedi. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere nerede bir CHP belediyesi varsa dökülüyor. Ülkemizin en büyük şehirlerine tebelleş olan bu zihniyeti 31 Mart'ta mutlaka tasfiye etmeliyiz.Ülkemizi 21 yılda üç kattan fazla nasıl büyüttüysek önümüzdeki dönemde iki kat daha büyütmekte kararlıyız. Enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren geçeceği hızlı düşüşü beraberce izleyeceğiz. Uyguladığımız ekonomi programı üzerinden şüpheler oluşturarak seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar, her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaçlıyor. Her bir vatandaşımızı hakkı olan güvenli, huzurlu, rahat hayat seviyesine kavuşturmak boynumuzun borcudur. Milli gelirden istihdama, ihracattan kamu mali dengesine kadar tüm göstergeler hamdolsun doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor.Ankara'nın Atakulesi vardı. Aynı mimarımızın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehrimize yeni bir sembol daha kazandırmış oluyoruz. Atatürk Cumhuriyet Kulesi Ankara'nın en yüksek binası sıfatı ile 197 metre ile adeta Ankara'yı selamlayacak. Bünyesindeki kütüphanesi, spor salonu, nikâh salonu, kafeterya, sergi alanı birimleriyle ziyaretçilere hizmet verecek. En üstte yer alan Selçuklu yıldızı buraya vurulmuş Ankara mührüdür. Nikâhlarını 152 metre yükseklikte kıyacak çiftlerimizin yeni hayatlarına bulutların üzerinde gireceği anlaşılıyor.Şehirlerimize tahsis ettiğimiz bütçelerin nereye gittiği meçhul. Desteleri, dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır ne iş bu? Bu durum başka dönemde başka parti mensuplarının başına gelse yer gök yıkılırdı. Bir dönem ben hesap uzmanıyım diyorlardı. Hesap uzmanı şimdi Ankara'da bir dairede, emekliye ayrıldı. Bunlar da gidecek. 31 Mart'ta bunları emekli edin. Bunların derdi ne Atatürk ne dürüstlük. Tek dertleri sahte düzeni korumak.