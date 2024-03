Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı hakim karşısında

Pençe-Kilit bölgesinde 12 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türkiye şehitlerini ebediyete uğurladı. Gazeteci Can Ataklı ise şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullanmıştı.



3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Ataklı hakkında yürütülen soruşturma sonunda "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti.



CAN ATAKLI HAKİM KARŞISINDA



Can Ataklı'nın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmasına başlayan Ataklı, böyle bir suçla suçlanmanın ağrına gittiğini, gururunu zedelendiğini belirtti. Ataklı, "Terörün başladığı günden beri gazeteciyim. Bu güne kadar ne devletle ilgili, ne terörü savunan, ne de şehitlerimizi incitecek tek sözüm yok. Kesip biçilen olağanüstü bir linç kampanyasına dönüşen olay ağrıma gidiyor. Asıl bunu hakaret sayarım" diyerek savunmasına son verdi.



"ŞEHİTLİK DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİMİZDİR



Duruşmaya katılan müşteki Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı İbrahim Gögsu, 45 yıldır gazetecilik yapan birinin daha sorumlu davranması gerektiğini ifade ederek, "Nefret dolu bir üslup paylaşım yapılmıştır. Henüz 22 yaşında şehit düşen bir askerin babası üzerinden yapılmıştı. Şehitlik dini ve milli değerlerimizdir" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.



ADLİ KONTROL KALDIRILDI



Sanık avukatı, Can Ataklı'nın eleştirdiği kişinin şehit babası olmadığını, ona mikrofonu uzatan kişilere olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, Can Ataklı hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolün kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.