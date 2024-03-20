15 ilde PKK operasyonu: Nevruz’da eylem hazırlığı yapmışlar!

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van'da bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 139 şüpheli gözaltına alındı.

KIRSALDA GÖRÜNTÜ VERDİLER

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri ve örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi. Kırsal alanda görüntülerinin tespit edilirken sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

EYLEM ARAYIŞINDA OLDUKLARI BELİRLENDİ

Nevruz etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları ve Nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ortaya çıktı. Ayrıca, 21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi.

"TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.