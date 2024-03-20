Bingöl’de şehit tabip teğmenin cenazesi defnedildi

Yılmaz şunları kaydetti:

"Şehidimizin yakınlarına özellikle baş sağlığı diliyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Allah onlara sabır versin, metanet versin. Bingöl halkı terörle mücadelede çok sayıda şehit verdi. Hepsine bu vesileyle tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, silah arkadaşlarına tüm milletimize, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu menfur eylemi yapan terör örgütünü arkasındaki yapıları da en güçlü şekilde lanetliyorum. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkeyi, bu milleti güçten düşüremeyecekler. Terörün ne yapmak istediğini çok iyi anlayıp bizim tam tersine hareket etmemiz lazım. Onlar bölünmeyi istedikçe bizim daha çok bütünleşmemiz lazım fitne fesatla kardeşliğimizi bozmaya çalıştıkça bizim kardeşliğimizi, birliğimizi daha da yüceltmemiz lazım. İnşallah böyle de yaptık, böyle yapmaya da devam edeceğiz diyorum. Nerede olursa olsun terörle mücadelemizin en güçlü şekilde, en kararlı şekilde sürdüğünü, sürmeye devam edeceğini tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinize uzaktan, yakından buraya gelen, bu cenazeye katılan şehit Yakınımızın acısını paylaşan herkesten de Allah razı olsun diyorum."

Alınan helallik ve yapılan dua sonrasında ikindi vakti İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Hulusi Elçi'nin naaşı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Törene, şehidin dedesi Çerkez Elçi, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.