DEM Diyarbakır adayı Bucak’tan skandal paylaşımlar! Aile yapısını aşağılayarak ibadetlere saygısızlık yaptı!





AİLE YAPISINI AŞAĞILADI



Bucak bir başka paylaşımında ise LGBT'lileri ana politikaları yapacaklarını söyleyerek, "Yeni dönemde ana politika Kürt sorunu, barış ve toplum politikaları, Kürdistan tarihi ve kadın siyaseti olmalı. Diğer hak ve toplumsal çalışma gurupları: Emek, ekoloji-çevre, insan hakları ve ötekileştirilenler; örneğin LGBT" dedi. Ailenin ve devletin gerici kurumlar olduğunu ifade eden Bucak, "Aile devletten sonra gelen en gerici kurumdur!" diyerek hem devletsizliği savundu hem de aileyi aşağıladı. Manevi değerlerden yoksun olan ancak Müslüman bir kenti yönetmeye aday olan Bucak bir başka paylaşımında ise "Ben ölünce yakılmak istiyorum, küllerimi de Van gölüne atsınlar mesela" dedi.