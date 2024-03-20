DEM’li Arslan, ’PKK/KCK üyesi olmak, örgüt adına suç işlemekten tutuklanmış’; yargılanması da devam ediyor

2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin CHP'nin ittifak yaptığı DEM Parti Akdeniz Belediye Eşbaşkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu, Musa Arslan olduğu ortaya çıkmasının ardından, Nuriye Arslan'ın da 2016 yılında 24 Aralık'ta örgüt üyesi olmak, örgüt adına suç işlemek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasından tutuklandığı yine gündeme bomba gibi düştü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen o dönemdeki HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 61 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında, 'İstiklal Marşı okumak zorunda değilim' sözleriyle ülke gündemine oturan Nuriye Arslan'ın 2016 yılı, 24 Aralık'ta örgüt üyesi olmak, örgüt adına suç işlemek ve örgüt propagandası yapmak suçlamasından tutuklandığı, 8 ay tutuklu kaldığı ve halen Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildiği ortaya çıktı.

Öldürülen terörist Musa Arslan'ın annesi olan ve halen Akdeniz Belediyesi'nde meclis üyeliği devam eden DEM Parti Akdeniz Belediye Eşbaşkan Adayı Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında 'İstiklal Marşı okumak zorunda değilim' demiş ve bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

Geçtiğimiz günlerde yine DEM Parti Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın terör örgütünün 'Bomba ve silah' kuryesi olan ve aranırken yurt dışına kaçan Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı.