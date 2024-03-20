Erdoğan bir kez daha aday olmalıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin partinin tavrını bir kez daha ortaya koydu. Bir televizyon programına katılan gazeteci Sinan Burhan, Yalçın'ın kendisine verdiği demeçte, "Gerekirse erken seçim yapılmalı" şeklinde konuştuğunu belirterek, bunun olmaması durumunda Anayasa değişikliği ile sürecin açılabileceği bilgisini verdiğini paylaştı. Yalçın'ın açıklamasından satırbaşları ise şöyle oldu:Ülkemiz bu coğrafyada terörle etkin mücadele ediyor. Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var. Şimdi Almanya ve Fransa bir araya geldi. Ukrayna ya karşı silah yardımı kararı aldı. Bu demektir ki savaş daha da şiddetlenecek.Biz memleketin huzurunu düşünmeliyiz. Bölgemiz zorlu bir bölge. Güçlü bir lidere, güçlü bir devlet başkanına ihtiyaç var. Çözüm yeri TBMM'dir. Meclis'in üzerinde hiçbir güç yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olması gerekir. Bunun yolu bellidir. TBMM ya erken seçim kararı alacak ya da Anayasa değişikliği yapacaktır. Bu konu TBMM'de çözülür. Meclis'in en doğal hakkıdır yasama faaliyetinde bulunmak. TBMM bu sorunu çözecektir. Sayın Genel Başkanımızın açıklamasının özü de budur.