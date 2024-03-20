Firari Boydak yakalandı

İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda firari Bekir Boydak yakalandı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ifade edilen ve kayyum atanan Boydak Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu üyesi olan Bekir Boydak, Çekmeköy'deki bir adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari Boydak yasal işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Boydak'ın yakalandığı adreste bir miktar para, külçe altın ve takılar ele geçirildi.