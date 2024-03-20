Hain saldırıda tabip teğmen şehit düştü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki hain saldırıda Tabip Teğmen Hulusi Elçi (27) şehit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, PKK'lı teröristler dün üs bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulundu. Elçi'nin şehit düştüğü saldırıda, 4 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede operasyonların sürdüğünü bildirdi. Elçi'nin şehadet haberi, Bingöl'de oturan dedesi Çerkez ve babaannesi Hayriye Elçi'ye Vali Ahmet Hamdi Usta ve askeri yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin dedesinin evine Türk bayrağı asıldı. Elçi'nin annesi Hatice Elçi'nin umrede, baba Burhan Elçi'nin de yurtdışında olduğu öğrenildi. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde PKK'nın kullanıldığı tespit edilen 27 hedef, hava harekatları ile imha edildi.