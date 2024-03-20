Hamza Dağ: Eşsiz İzmir’imizi hep birlikte inşa edeceğiz

Tekinalp ailesi tarafından Ağrılılar için verilen iftara, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın yanı sıra, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti önceki dönem Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, iş insanı Ahmet Tekinalp ve çok sayıda misafir katıldı.

"ŞEHİR MERKEZİNDE AKICI BİR TRAFİK SAĞLAYACAĞIZ"

Burada konuşan Hamza Dağ, "Biz dertliyiz, dertli! Buradan hareketle "Eşsiz İzmir" için kollarımızı sıvadık. Bizim Meydan Alsancak projemiz Alsancak'ta çok büyük sevinçle karşılandı. Çünkü Meydan Alsancak, Alsancak'ımızı asıl hüviyetine, tarihine ve kültürüne uygun bir şekilde yeniden şekillendirirken aynı zamanda bir teknoloji merkezi haline getirecek. Önümüzdeki 5 yılda İzmir'imizde yapacağımız çok kıymetli ve mühim işler var… Öncelikle şehrimizin trafik meselesini bitireceğiz. Yeni Çevre yolunu İzmir'e kazandıracağız. Bu çevre yolu 9 bağlantı yolu ile şehir merkezine bağlanacak. 16 köprülü kavşak ve alternatif yollarla şehir merkezinde akıcı bir trafik sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"EŞSİZ İZMİR'İMİZİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Hamza Dağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim bu şehre dair rüyalarımız var, hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Derdi olmayanlar bizi anlayamaz. Çünkü dert insanı yollara düşürür. İşte biz bu dertle milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Eşsiz İzmir'i hep birlikte inşa edeceğiz, hep birlikte yöneteceğiz. Her kardeşimizin gurur duyacağı bir İzmir için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız. İnşallah 1 Nisan'dan sonra da İzmir'de öyle bir rüzgâr estireceksiniz ki İzmir'imizin her bir hanesi ferahlayacak, huzurla dolacak, mutlu olacak. 1 Nisan gelecek İzmir'imizin her sokağında kardeşlik şarkıları söylenecek, 1 Nisan gelecek İzmir hayallerine doğru yelken açacak, İzmir gün gibi, güneş gibi doğacak."

"HAMZA DAĞ, NEFESİ KESİLMEYECEK BİR İZMİR SEVDALISI"

Programda ayrıca bir konuşma gerçekleştiren MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, 31 Mart'ta gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimlerine sayılı günler kaldığını belirterek, "İzmir için büyük fırsat olarak gördüğüm Sayın Hamza Dağ ile İzmir'in hak ettiği hizmete kavuşacağından şüphem bulunmamaktadır. Hamdolsun Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ emanete sahip çıkabilecek ehil bir el, hizmet yarışında nefesi kesilmeyecek bir İzmir sevdalısı, Türk ve Türkiye Yüzyılının İzmir'ini inşa edecek şuur ve kabiliyete sahiptir." ifadelerini kullandı.