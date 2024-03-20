İzmir’e ikinci havalimanı Aliağa’ya

Aliağa'nın en önemli ihtiyaçlarından biri olan barınma konusunu toplu konut projesiyle çözüme kavuşacak. İki etaptan oluşacak toplam 5 bin hanelik toplu konut projesi içerisinde oyun ve park alanlarından, alışveriş alanlarına tam anlamıyla bir yaşam merkezi olacak. Proje tamamlandığında yaklaşık 20 bin Aliağalı'nın barınma ihtiyacını karşılamış olacak.

ZÜBEYDE HANIM KREŞ VE TOPLULUK MERKEZİ

Ekonomik ve sosyal nedenlerle okul öncesi eğitimi alamayan çocuklara fırsat eşitliği sağlayacak Zübeyde Hanım Kreş ve Topluluk Merkezi aynı zamanda gençler, yetişkinler ve yaş almış büyüklerin dolu dolu vakit geçirebileceği birçok eğitim, sosyal kültürel hizmeti ve zenginliği tek çatı altında toplayacak.

ALİAĞA YOLCU İSKELESİ

Aliağa'nın turizmde lider şehirlerden birine dönüşmesi amacıyla Aliağa Yolcu İskelesi projesi hayata geçirilecek. Aliağa ile Ege adaları arasında düzenli seferler gerçekleştirilmesini sağlayacak proje ile Aliağa, İzmir'in kuzeyinde bir turizm merkezine dönüşecek.

TELEFERİK PROJESİ

Aliağa Sahili ile Doğa Park arasında hizmet verecek olan Teleferik, seyir zevki, ulaşım kolaylığı ve turistik cazibesinin yanında Aliağa'nın modern simgelerinden biri olacak.

TRAMVAY PROJESİ

Aliağa'nın tam anlamıyla sosyal yaşam, kültür ve turizm kentine dönüşmesine katkı sağlayacak olan tramvay projesi 8 kilometre uzunluktaki bir hatta 15 durak ile İZBAN'dan başlayarak Ağapark Plajı ve Delta Park'a kadar keyifli bir ulaşım imkanı sunacak.

ALİAĞA PARK STADYUMU

Her alanda olduğu gibi spor alanındaki yatırımlara da bir yenisini daha ekleniyor. Son dönemde futbolda yükselişe geçen ve hedeflerine adım adım ilerleyen Aliağa'nın süper lige ve kente yakışır 8 bin 200 kişi kapasiteli modern stat projesi yakın zamanda hayata geçirilecek.

ALİAĞA EĞİTİM KAMPÜSÜ VE ÖĞRENCİ YURDU

Fen Lisesi, Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi'ni bir Lise kampüsü içinde toplayan Aliağa Eğitim Kampüsü projesi ile Aliağalı gençlere bilimde, sporda ve sanatta yepyeni ufuklar açacak. Aliağa Eğitim Kampüsü projesi kapsamında 250'si kız öğrenci ve 250'si erkek öğrenci olmak üzere toplam 500 öğrenci kapasiteli yurtlar öğrencilerin hizmetine sunulacak.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Aliağa'da yılın 12 ayında kültür sanat etkinliklerinin yapılacağı, yemyeşil bir peyzaj ve çevre düzenlemesiyle beraber, sosyal yaşamın tüm enerjisini içinde barındıracak Atatürk Kültür Merkezi Aliağa'ya kazandırılacak. Ekolojik mimarisiyle simge yapı olacak Atatürk Kültür Merkezi içerisinde sinema, tiyatro, konser, konferans, fuaye alanları, atölyeler ve sergi alanları gibi bir çok faaliyet bir arada yapılabilecek.

MEGA PROJELER

KUZEY İZMİR HAVALİMANI

Ekonomik gelişmişliğinin yanında diğer tüm alanlarda da hızlı gelişimiyle Aliağa'ya Kuzey İzmir Havalimanı'nın yapılması için gerekli girişimlere başlandı. Bu proje ile Aliağa'nın Kuzey Ege'nin tüm ulaşım ağlarının merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

ALMARİNE YAT LİMANI

Deniz kenti Aliağa'yı dünya ile bütünleştirip, turizmi teşvik edecek bir yatırım olan Almarine Yat Limanı Projesi hayata geçirilecek. Yaklaşık 50 bin m2'lik alan üzerinde kurulacak olan proje içerisinde 120 yat bağlama kapasitesine sahip 5 adet yüzer iskelenin yanında dünya markalarının da bulunacağı açık hava alışveriş merkezinin yanı sıra Aliağa'ya denizle bütünleşen, eşsiz mimarisi ile yeni bir cazibe alanı kazandırılacak.

ALİAĞA-MANİSA ARASI DUBLE YOL

Aliağa'nın ulaşım ağı alternatiflerini artırmak ve Aliağa'yı gerek turizmde gerekse ticarette daha stratejik bir merkeze dönüştürmek amacıyla 38 km olan ve 48 dakikada ulaşımı sağlayan mevcut yolu çift gidiş gelişli duble yola dönüştürerek bu sürenin 20 dakikaya düşmesi sağlanacak. Böylelikle Aliağa- Manisa arası ulaşım süresi azalacak, Aliağa, Kuzey Ege'nin tüm ulaşım ağlarının merkezi haline gelecek.

LOJİSTİK KÖY

Aliağa'nın ve çevresinin sağlıklı gelişimi, taşımacılık, antrepoculuk ve buna bağlı sektörlerde faaliyet gösterenlerin organize edilmiş planlı bir bütünlük içinde hizmet vereceği, konaklama, sağlık, sosyal ihtiyaçlarının da karşılanacağı Aliağa Kuzey Ege Lojistik Köy, sadece Aliağa'nın değil bölgenin de en önemli merkezlerinden biri olacak. Aliağa Lojistik Köyü taşımacılıktan depolamaya, elleçlemeden konsolidasyona, ayrıştırmadan gümrüklemeye, ihracat ve ithalattan transit işlemlere, altyapıdan bankacılık ve sigorta işlemlerine, konaklama, sosyal hizmetler, restoran, kafeterya gibi hizmetler ile danışmanlık hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçları bünyesinde toplayacak.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ

'Üniversite ve Gençlik Şehri Aliağa' vizyonu kapsamında Aliağa'ya üniversite kampüsü kazandırılacak. Üniversite kampüsü Çaltılıdere Mahallesi'nde 800 bin m2 alanda planlanmış olup ilgili kurumlarla protokolleri yapıldı.

DELTA PARK

Güzelhisar Çayı, Ağapark Plajı ve Kuş Cenneti'ni birleştiren yarımada, doğal yaşamın tüm güzelliklerini koruyacak olan Delta Park projesi ile birlikte doğa ile iç içe spor ve birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği, Aliağa'nın ve bölgenin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.

ALİAĞA DEVLET HASTANESİ

Aliağa'da yapımı devam eden Mesleki ve Çevresel Hastalıkları Hastanesinden sonra ikinci büyük sağlık yatırımı da 150 yataklı yeni Aliağa Devlet Hastanesi ile gerçekleştirilecek. Aliağa Devlet Hastanesinde birçok farklı sağlık hizmetleri sunulacak; Bunlar arasında, genel cerrahi, göz, diş, kulak-burun-boğaz, genel tıp, doğum, nöroloji, kardiyoloji, nefroloji (Böbrek Hastalıkları), girişimsel radyoloji, onkoloji, uzmanlık ve yoğun bakım hizmetleri bulunacak.