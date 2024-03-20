Muş'ta eylem yapan ailelerden çocuklarına "devlete teslim ol" çağrısı

Her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarını terör örgütten kurtarmak isteyen anne ve babalar, çocuklarına "devlete teslim ol" çağrısı yaptı.

Annelerden Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını söyledi.

Çocuğundan hiç haber alamadığını ifade eden Koçhan, şöyle konuştu: "Ben çocuğumu PKK ve HDP'den istiyorum. Yılanın başı HDP'dir. Çocuklarımızı versinler. Oğlum beni duyursan görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Gelin devletinize sığının. Dağların başında devlet olur mu? Mağaralarda devlet olur mu oğlum? Gelin teslim olun. Biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz bir şey peşinde değiliz. Biz evladımızın peşindeyiz. Biz ciğerimizin peşindeyiz. Ben ve baban rahatsız. Bütün arkadaşlara sesliyorum. Yeter analar babalar ağladı. Onların çocukları üniversitelerde okuyor. Bizimkilerde dağların başında. Allah bizim yüreğimizdeki acıyı onların yüreğine düşürsün. Kim oğlum gitmesine sebep olmuşsa Allah onların evini yıksın."

Anne Şahinaz Özcan da oğlundan 8 yıldır hiç haber almadığını belirterek, "Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bu Kürt davası değil. Bir kişi dağdan kalana kadar eyleme devam edeceğim. Oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Oğlum daha dayanamıyorum" dedi.