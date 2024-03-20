SON DAKİKA | 15 ilde terör operasyonu: 139 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-12" operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz
1️⃣5️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-12" operasyonlarında 1️⃣3️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 20, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik… pic.twitter.com/F777uluKwn