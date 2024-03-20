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Giriş Tarihi: 20.3.2024 11:14

SON DAKİKA | 15 ilde terör operasyonu: 139 gözaltı

15 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-12” operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA | 15 ilde terör operasyonu: 139 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "BOZDOĞAN-12" operasyonlarında 139 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz

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SON DAKİKA | 15 ilde terör operasyonu: 139 gözaltı
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