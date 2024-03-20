Tüm paralar İmamoğlu İnşaat’ın genel müdüründe toplandı

CHP ve İBB yöneticilerinin para sayma görüntülerinin olduğu ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan'ın ifadeleri gündeme damga vurdu: Ofise gelen paraların tümünün kaydını İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş tuttu. Keleş öğlen saat 12.30 gibi, Tuncay Yılmaz 14.30 gibi ofise geldi. Ofise çeşitli yerlerden, farklı miktarlarda, 3 saat boyunca para getirildi. Paraları Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz getirdi. En son Tuncay Yılmaz'ın elinde bulunan euro ve dolarlar Tuncay Yılmaz tarafından bizzat ofise getirildi. Orada sayılan para euro ve dolar, TL'ye çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka'ya elden teslim edildi. Hepsi son olarak İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'da toplandı.41 milyon liraya anlaşmaya varıldı. Satın alma sürecini Canan Kaftancıoğlu başlattı ama her nedense sürecin ilerleyen kısmında kendisine adeta el çektirildi. Süreci bizzat Fatih Keleş ve ismini basından öğrendiğim İmamoğlu İnşaat'ın Müdürü olan Tuncay Yılmaz yönetti.CHP taşınmazları satın alırken Gül İnşaat'ın sahibi Metin Gül'den 2 milyon lira yardım istedi. Metin Gül bana kendisinin Büyükçekmece'de ve Sarıyer'de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP'den Sarıyer Belediye Başkanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bu parayı vermezse yatırımlarını durduracaklarını söylediğini anlattı. Gül bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu aktardı. Bu nedenle bize "Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı ben ayrıca size elden vereceğim" dedi.Ofisimdeki kameralar güvenlik kamerası niteliğinde. Gizli kamera değil. Hatta, 'Ödemenin kayıt altına alınmış olması iyi olacaktır' şeklinde beyanları oldu. Bunun üzerine kayıtların tamamı Tuncay Yılmaz'a verildi diye hatırlıyorum" dedi.