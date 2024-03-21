Bakan Yumaklı açıkladı: Avrupa’da birinci, dünyada dördüncüyüz

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınında küle dönen 4 bin 966 hektarlık alanı yeniden yeşertmek için kolları sıvadı. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde ağaçlandırma çalışmalarını incelemek ve Radar Tepesi'nde düzenlenen fidan dikim törenine katılmak için Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, öğrencilerle birlikte onlarca fidanı toprakla buluşturdu.

7 milyar fidan

Son 22 yıldaki toprakla buluşturulan fidan ve tohum miktarının 7 milyar olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Dünyada sadece ağaçlandırma çalışmaları değil, koruma kullanma dengesini de gözeterek orman varlığımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bir kez daha tekrar etmek isterim ki bu konuda Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız" dedi.

Küllerinden yeniden doğacak

Bu sene ağaçlandırma çalışmalarında Çanakkale'ye öncelik verdiklerini i belirten Bakan Yumaklı, "çünkü geçen sene hepimiz şahit olduk. Anlatılabilir gibi değildi, ancak Çanakkalelilerle birlikte bakanlığımızın bütün teşkilatı, devlet kurumlarımızın tamamı hiçbirisi eksik kalmaksızın omuz omuza verdik o istenmeyen hadiseyi sona erdirmiş olduk. Bugün de küllerinden yeniden doğacak şekilde bu zarar görmüş alanı yeniden yeşillendirmek için tohumları ve fidanlarımızı toprakla buluşturmuş olacağız ve her zaman yaptığımız gibi yeniden eski haline getireceğiz. Ülkemiz Akdeniz kuşağında ve iklim değişikliğinden çok fazla etkileniyor ve etkilenmeye devam edecek. Son yıllarda sadece orman yangınları değil, aynı zamanda sel ve taşkın felaketleri de bunun bir diğer örneği. Küresel anlamda tarihteki en sıcak 10 yıl oldu. Aşırı iklim olaylarında rekor artışlar yaşandı. Sıcak hava dalgaları, seller, yangınlar, orman yangınları, kuraklık, insan hayatını tehdit eder bir boyuta geldi. Milyarlarca dolarlık ekonomik zarara sebep oldu. Bu bütün dünyanın yaşadığı bir husus. Elbette bizim ülkemizde de ormanlara en çok zarar veren etkenlerin başında geldi. Kuru hava, az nem şu anda içinde bulunduğumuz alanda olduğu gibi çok şiddetli rüzgar bunların tetikleyicisi oldu. Ancak geri dönmek gerekiyor, yangınların sebebi yüzde 90 insan etkenli. Herhangi bir şekilde engellenebilecekken, bir anlamda yapılması gerekenleri yapmamasından kaynaklı diyelim biz orman yangını çıkmış ve bizim kayıtlarımıza girmiş durumda. Maalesef yine tekrar edelim insan faktörü orman yangınlarının en önemli etkeni" ifadelerini kulladı.

Nisan ayında 'Temiz Ormanlar ve Temiz Gelecek' başlığında bütün Türkiye çapında özellikle de yangın hassas bölgelerden başlamak üzere bir kampanya başlatacaklarını duyuran Bakan Yumaklı, "Son 22 yıldaki toprakla buluşturulan fidan ve tohum miktarı 7 milyar oldu. Dünyada sadece ağaçlandırma çalışmaları değil, koruma kullanma dengesini de gözeterek orman varlığımızı arttırmaya devam ediyoruz. Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. 104 helikopterimiz, 26 uçağımız, 14 insansız hava aracımız, 5 bin kara aracımız, 776 kulemiz, 25 bin orman yangınlarıyla mücadele edecek olan kardeşim ve yaklaşık 130 bine yakın gönüllümüzle biz hazırız" dedi.