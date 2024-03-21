Başkan alan Romanlar ile bir araya geldi

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ömer Selim Alan, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Alan, beraberinde AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Yıldız, belediye meclis üye adayları ile birlikte seçim çalışmaları kapsamında Romanlar ile bir araya geldi. Başkan Alan kendisini yoğun bir şekilde karşılayan Roman vatandaşlara konuşma yaparak, "Desteklerini her zaman hissettiğimiz yüreği güzel kıymetli Roman kardeşlerimle bir araya geldik. Güler yüzleri, ilgileri, destekleriyle gücümüze güç kattılar. Birlik ve beraberliğimiz daim, gönlümüz hep bir olsun. Programımıza yoğun katılımlarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.