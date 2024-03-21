Başkan Erdoğan’dan Nevruz Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla Nevruz Bayramı'nı kutladı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.