Diyarbakır Nevruz kutlamaları yağmur altında başladı 7.500 polis görev aldı

Bağlar İlçesi'ndeki 136 bin metrekarelik alana sahip Nevruz Parkı içerindeki kutlamalar nedeniyle emniyet müdürlüğü 10 kilometreyi bulan bariyerler kurdu. Kutlamaya gelenler 6 ana giriş kapısında oluşturulan 3 kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alındı.
İki polis helikopteri ve drone alan ve çevresini havadan kontrol altına alırken, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kutlamanın yapıldığı Nevruz Parkı'na gelerek görevli yetkili polislerden bilgi aldı.
Eski Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, 10 yıl aradan sonra Nevruz kutlamalarına katıldı. Diyarbakır'daki kutlamalarda polis, yasa dışı flama ve dövizlerin alana girişine izin vermezken, kutlamalarda Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde kalabalık halaylar çekti.