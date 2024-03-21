Emeklilere, ulaşımda ve suda yüzde 25 indirim

Bursa'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerine imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, yeni dönem emekli vatandaşlara birçok ayrıcalıkların sağlanacağını açıkladı. Bursa'da 65 yaş üstü kişilerin ulaşımdan ücretsiz bir şekilde yararlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "65 yaş üstünü hiçbir sıkıntı yaşanmadan ücretsiz taşıyoruz. Özel sektörü sübvanse ediyoruz. Sosyal belediyecilikte geçtiğimiz dönem birbirinden özel projelere imza attık. Sahada sürekli olarak emeklilere yönelik neler yapacağımızı soruyorlar. Cumhurbaşkanımız bu yılı 'Emekli yılı' ilan etti. Bizler de emeklilerimizin yaşam kalitelerini artırmak adına daha önce yaptığımız çalışmaların üzerine koyarak önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu çerçevede yaş kısıtlaması olmadan tüm emeklilerimize ulaşımda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. Ayrıca su faturalarında da emeklilerimize yüzde 25 yapıyoruz. Sosyal tesislerimizde de emeklilerimize yüzde 25 indirim sağlanacak. İlave olarak İlki Ramazan Bayramı'nda ve ardından Kurban Bayramı'nda olmak üzere emeklilerimize yılda 2 kez bin 500 TL'lik nakdi destek sunacağız. Başvuru sürecini uzattık. Tüm emeklilerimizin bu destekten yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu. İHA