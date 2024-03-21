Gültak: İşini yapan, güler yüzlü, siyaset yapmayan kimsenin ekmeğiyle oynamayız, oynamadık

Akdeniz Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Mustafa Gültak, seçim kampanyası çerçevesinde Akdeniz ilçesinde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlarla buluştu. AK Parti ilçe yöneticilerinin de eşlik ettiği buluşmaya, meclis üyesi adayları, muhtarlar ve her yaştan vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ve hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı'nın ardından vatandaşlara hitap eden Başkan Gültak, her yerel seçimden sonra belediyelerde işçi kıyımı yapıldığına işaret ederek, "Akdeniz Belediyesi'nde, işçilerimin, personelimin çoğunun siyasi görüşü CHP veya HDP'den yana. Fakat AK Partili bir belediye başkanı seçilince herkes düşünmeye, 'Eyvah!' demeye başladı. Beklemeye başladılar, 'Acaba ne zaman işçi çıkarmaları başlayacak?' diye. Fakat 1 ay, 2 ay, 3 ay geçti, bir şey yok. Altı ay geçti ama kimse işten çıkarılmadı. Peki, neden bunu yaptık? Çünkü insanların siyasi görüşü, dini, dili, mezhebi beni ilgilendirmiyor. İşini yapıyor mu, evet yapıyor. Güler yüzlü mü, evet güler yüzlü. Siyaset yapmıyor. O zaman ben niye o insanın işiyle, ekmeğiyle oynayayım" diye konuştu.

'Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı şarkı olsun diye yazmadı'

Akdeniz ilçesinde, DEM'in seçimde eş başkan adayı olarak gösterdiği kadın adayın, "Belediye Meclis toplantısında İstiklal Marşı okumam' diyen birisi olduğunu anlatan Başkan Gültak, "Bu olay tüm Türkiye'de ulusal medyaya da yansıdı. Peki, biz dün neyi andık. Çanakkale Zaferi'ni. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucumuz ve banimiz olduğunu söyledik. Bu milleti tek çatı altında toplamak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bir marş istedi ve yarışma açtı. Bu yarışmada Mehmet Akif Ersoy birinci oldu. Mehmet Akif, 'Hakkıdır hakka tapan Milletimin İstiklal' dizelerini yazarken, şarkı olsun diye yazmadı. Atatürk de Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Zaza'sı ile Mehmet Akif'in bu eserini Meclis'ten okunmasın diye herhalde onaylamadı" dedi.

"Eşbaşkan adayının oğlu TSK tarafından etkisiz hale getirilmiş"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, DEM'in yine kadın eşbaşkan adayı ile ilgili basına da yansıyan bir takım haberlere de dikkat çekti. Cumhur İttifakı Akdeniz Belediye Başkan Adayı Gültak, "İstiklal Marşı'nı okumam diyen aynı hanımefendinin öz oğlu, Muğla'da TSK tarafından 2017 yılında çıkan bir çatışmada etkisiz hale getirilmiş. Söz konusu Atatürk ise, söz konusu Cumhuriyet ve Devlet ise biz orada dururuz. O yüzden biz bu 5 yılda barışı sağladık, kardeşliği sağladık. Kimseyi ayrıştırmadık. Alevi, Sünni, Kürt veya Zaza demedik. Herkes kardeşimiz. Siz önceki zihniyeti 15 yıldır tanıyorsunuz. Dikkatli olun. Barış için, kardeşlik için, huzur için 31 Mart'ta sizlerden destek bekliyorum" şeklinde konuştu.

Programda, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kendisini dinlemeye gelen vatandaşların arasına katıldı, bebekli ailelere, 'Hoş Geldin Bebek' çantası hediye etti.