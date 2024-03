İBB Başkan adayı Kurum’dan gençlere müjde! 100 bin lira destek verilecek

"SİZLER 31 MART'IN DEMOKRASİ NÖBETÇİLERİSİNİZ"

Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinin cumhuriyetin ve demokrasinin seçme ve seçilme hürriyetine uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini dile getirerek, "Bu konuda siz değerli kardeşlerimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Sizler 31 Mart'ın demokrasi nöbetçilerisiniz. Sizler hukuki bilgi ve tecrübenizle, seçimlerin en güvenilir şekilde yürütülmesinde çok kilit bir rol oynayacaksınız. Adil ve şeffaf bir seçim için sahada olacaksınız ve her vatandaşın oyunun sayılmasını sağlayacaksınız. Çünkü her bir oy çok değerlidir, İstanbul'umuzun geleceğini şekillendirecek önemdedir. Sizler 22 yıldır olduğu gibi kullanılan her bir oyun emanetçisi, nöbetçisi, koruyucusu arkadaşlarımızsınız." ifadelerini kullandı.

"Oylarımıza sahip çıkmak, İstanbul'a sahip çıkmaktır" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bir tek seçmenimizin, tek bir vatandaşımızın hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade edemeyiz. Geçmişte maalesef birileri demokrasi kültürüne yakışmayan, demokratik olgunluğa yakışmayan açıklamalar yaptı. Daha seçim bitmeden daha oyların tamamı sayılmadan kameralar karşısına geçtiler, basın açıklamaları yaptılar, 'Kazandık' diye açıklamalar yaptılar. Hiç utanmadan sıkılmadan kameralar karşısına geçip 'Laf aramızda kazanıyoruz' dediler. Manipülasyon için yaptılar ama sonunda kendilerini komik duruma düşürdüler ki demokrasimize gölge düşüren, seçim süreçlerine zarar veren, açıklık ve şeffaflık yerine şüphe ve algıdan beslenen bu türden açıklamaları siz hukuki işlemlerinizle boşa çıkaracaksınız. Yalana, manipülasyona, algıya dayanan her girişimin hukukun üstünlüğüne, hukukun duvarına, hukukun kalkanına çarptığını gördüler."