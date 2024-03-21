Kayseri en ucuz su kullanan 2’nci şehir oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katıldığı bir programda su faturalarıyla ilgili bir müjde daha vererek, yüzde 30 indirim yaptıklarını, daha önce de yüzde 20 oranında indirim olduğunu, bununla birlikte toplam yüzde 50 indirim yaptıklarını açıklamıştı.

EN UCUZ 2. ŞEHİR

Alınan kararın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını yürüttüğü Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 30 büyükşehir arasında 29'uncu sırada yer aldı. En ucuz su kullanan kentler sıralamasında ise 2'nci sırada bulunuyor.

"AMACIMIZ VATANDAŞIMIZA DESTEK OLMAK"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililere her zaman en ucuz suyu ulaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Amacımız enflasyonla mücadele kapsamında temiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyunu vatandaşlarımıza en cazip şekliyle ulaştırmak. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran şehir olarak ilk sırada olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti: "Memba kalitesindeki içme suyunu sorumluluğumuzdaki bütün bölgelere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Çok şükür Kayseri'miz musluktan akan suyun gönül rahatlığı ile tüketilebildiği kentlerin başında geliyor. Tabi bunu yaparken de belirli bir maliyet gerekiyor. Kolay değil. Kayseri'mizin suyu Erciyes'imizden 200 metre derinlikten çıkıyor, enerji boyutu bütçemizin 4'te 1'ine tekabül ediyor. Ama biz elimizden geleni yapıyor, vatandaşımıza en ucuz şekilde bu hizmeti sunmak için fedakârlık yapıyoruz. Tüm şartları zorlayarak suda yüzde 30 indirim yaptık. Daha önce de yüzde 20 yapmıştık, yüzde 50 indirim oldu. Yılbaşındaki meclisimizde TEFE-TÜFE oranını sabitlemiştik. Biz hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Onlara layık olmak için adeta çırpınıyoruz. Çünkü biz onlar için buradayız. Gün, fedakârlık yapma, gayret etme, enflasyonla mücadele etme günüdür. Bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Son aldığımız karar ile de tam yüzde 50 indirim yapmış olduk. Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 12,23 TL ile 30 Büyükşehir arasında 29'uncu sıraya geriledi. Böylelikle 30 Büyükşehir arasında suyu en ucuz kullanan 2'nci il olduk. Memleketimize hayırlı olsun."