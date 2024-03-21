Mansur Yavaş'tan makam aracı skandalı! "Minibüsle gidip geliyorum" demişti: 67 tane makam aracı tahsis etmiş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makama tahsisli 67 aracı olduğu ortaya çıktı. ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında, "Makam araçlarını sattım kendim minibüsle gidip geliyorum" demişti. Yine aynı Mansur Yavaş, ABB Meclisinde yaptığı bir konuşmasında, "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim, yedirmeye de niyetim yok." ifadelerini kullanmıştı.
"MAKAMINA TAHSİSLİ ARAÇ SAYISI 67"
İYİ Parti Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Topel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İşe minibüsle gelip gidiyorum" diyen Mansur Yavaş'ın makamına tahsisli araç sayısı 67. İşte Mansur Yavaş tipi belediyecilik!"
YAVAŞ BİR DE ÇAKARLI MAKAM ARABASI İLE ALTINOK'U VURMAYA ÇALIŞTI
İsraftan, haram yememekten dem vuran Yavaş'ın trolleri bir de Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u hem çakarlı araç kullandığı hem de mal beyanı üzerinden vurmaya çalışmıştı ama Yavaş'ın bu algısını da elinde patladı. Altınok'da mal beyanında bulunarak Yavaş'ın bu oyununu bozdu. Her defasında hizmet algısı ile sahte açılışlar ile ve yapmadığı işlerin propagandasını yapan Yavaş'ın utanması da bulunmuyor.