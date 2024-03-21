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Giriş Tarihi: 21.3.2024 18:05 Son Güncelleme: 21.3.2024 18:17

Mansur Yavaş'tan makam aracı skandalı! "Minibüsle gidip geliyorum" demişti: 67 tane makam aracı tahsis etmiş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın makama tahsis edilen araç sayısının 67 olduğunun ortaya çıkması, siyasi tartışmaların yeni odağını oluşturuyor. Yavaş’ın daha önceki açıklamalarında makam araçlarını sattığını ve minibüs kullanmayı tercih ettiğini belirtmesi, kendisi çelişen bir durum yaratıyor. Belgeleri İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Topel ortaya çıkardı.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Mansur Yavaş’tan makam aracı skandalı! Minibüsle gidip geliyorum demişti: 67 tane makam aracı tahsis etmiş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makama tahsisli 67 aracı olduğu ortaya çıktı. ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldığı bir televizyon programında, "Makam araçlarını sattım kendim minibüsle gidip geliyorum" demişti. Yine aynı Mansur Yavaş, ABB Meclisinde yaptığı bir konuşmasında, "64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim, yedirmeye de niyetim yok." ifadelerini kullanmıştı.

"MAKAMINA TAHSİSLİ ARAÇ SAYISI 67"

İYİ Parti Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Topel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İşe minibüsle gelip gidiyorum" diyen Mansur Yavaş'ın makamına tahsisli araç sayısı 67. İşte Mansur Yavaş tipi belediyecilik!"

YAVAŞ BİR DE ÇAKARLI MAKAM ARABASI İLE ALTINOK'U VURMAYA ÇALIŞTI

İsraftan, haram yememekten dem vuran Yavaş'ın trolleri bir de Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u hem çakarlı araç kullandığı hem de mal beyanı üzerinden vurmaya çalışmıştı ama Yavaş'ın bu algısını da elinde patladı. Altınok'da mal beyanında bulunarak Yavaş'ın bu oyununu bozdu. Her defasında hizmet algısı ile sahte açılışlar ile ve yapmadığı işlerin propagandasını yapan Yavaş'ın utanması da bulunmuyor.

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Mansur Yavaş'tan makam aracı skandalı! "Minibüsle gidip geliyorum" demişti: 67 tane makam aracı tahsis etmiş
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