Özgür Özel’in betonlaşma övgüsü CHP’de istifa getirdi: Yağma ve talan gelişme-kalkınma değildir

HP Genel Başkanı Özgür Özel, 17 Mart'ta Antalya Gazipaşa'da mitinge katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Muhittin Böcek ve İl Başkanı Nail Kamacı'nın da katıldığı mitingde konuşan Özel, ilçe sahilinin betonlaştıracak projeler için imar düzenlemeleri yapan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'a teşekkür etti. CHP lideri Özgür Özel'in bu konuşması ilçede sahilin betonlaşmasına karşı direnen partinin önde gelen isimlerinin istifasına yol açtı. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Gazipaşa Belediye Başkanı aday adayları arasında yer alan Dr. Ali Kızılateş, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasındaki ifadeleri sert dille eleştirerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kızılateş'in açıklaması şöyle: "Gazipaşa'da dönen ranta, vahşi turizm anlayışına ve sahillerin betonlaştırılmasına genel başkan düzeyinde destek verilmesi ve bu yağma ve talanın gelişme-kalkınma olarak gösterilmesi anlaşılır ve kabul edilebilir gibi değildir. Bu zihniyet mi toprağımıza, denizimize, tarım alanlarımıza, köylümüze, çiftçimize, doğal güzelliklerimize, tarihi ve kültürel değerlerimize, Kuvayı Milliye'ye sahip çıkacak? CHP üyeliğinden istifa ediyorum."Ali Kızılateş'in ardından CHP'nin Gazipaşa ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mimar Esin Bilgiç de partisinden istifa ettiğini duyurdu. Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasını eleştiren Bilgiç, "Siyaset kamu yararı için yapılmalı. İsteseydik, diplomalarımızı, mor binlikler getiren birer senet gibi kullanırdık. Mimardık, mühendistik, doktorduk, avukattık... Kullanmadık... Tarım alanları korunsun dedik, binlerce dönüm tarım alanı 'plan revizyonu' adı altında imara açılmasın dedik. Meralar korunsun dedik. Kıyılarımızda yanlış bir planlama yürütülüyor dedik. Bu kıyılar korunan alan dedik. Halkın günübirlik alanlarına dev kütleli oteller el koyuyor dedik. İlçemizde, genel başkan düzeyinde talihsiz bir konuşma yapılmıştır. İlçemizdeki süreç, genel başkan düzeyinde onaylandıktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yönetim anlayışının arasında daha fazla kalmak istemiyorum ve istifa etmiş bulunuyorum" dedi.