Şehit teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi. Şehidin Bingöl Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki Selahaddin-i Eyyubi Camii'ne getirildi. Şehidin umreden gelen annesi Hatice, kardeşi Yusuf ve babaannesi Hayriye Elçi ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dede Çerkez Elçi ve şehidin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, tarihten bu yana vatan, millet ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Daha sonra helallik alındı, dua okundu. İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Hulusi Elçi'nin cenazesi Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.