Sokakta gezen trol, FETÖ’den ihraç savcı çıktı

Sosyal medyada 'sokak röportajı' bahanesiyle Ekram İmamoğlu trollüğü yapan 'UBE HABER' isimli Youtube kanalının sunucusu, FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gürses, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezasına çarptırılmış, meslekten ihraç edilmişti. Cezaevinden çıkan Gürses, "UBE Haber" adı altında sosyal medya hesapları kurup sözde sokak röportajcısı oldu. Bir sokak röportajında pazarda yaşlı bir adamla röportaj yapan Gürses, hükümete destek veren yaşlı adamla dalga geçtikten sonra "yılın kapağı" diye paylaşmıştı.