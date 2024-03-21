Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Akyüz: Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum’u belediye başkanı yapmamızı beklerdi

"TÜRKİYE'NİN KADERİ İSTANBUL'DA ŞEKİLLENİYOR"

Kendisinin milli duruştan yana olduğunu vurgulayan Abdurrahman Akyüz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdiye kadar Türkiye'nin faydasına kim çalıştı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Bu tartışılmaz bir gerçek. Geçen mahalli seçimlerde de biz İstanbul'da Binali Yıldırım'a destek vereceğimizi söyledik. Ancak Binali Yıldırım kazanamadı. İstanbul 5 sene bir kayba uğradı. Belediyecilik önemli bir konu. Spor açısından da önemli. Spor bu belediyeler aracılığıyla çok daha iyi gelişebiliyor, yayılabiliyor. Ben yine tarafım. Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi olarak da benim şahsi bir görüşüm var. Geçen seneki seçimlerde biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Hala bunu savunuyorum. Özellikle büyükşehirlerde ittifak olmalıydı. Ne yazık ki bu ittifak olmadı. Şu anki görüşüm belki buradan dönülebilir. Bu ittifakın devam etmesi, ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum. İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehri. Hemen hemen Türkiye nüfusunun üçte birine yakın bir nüfusa sahip. Önemli bir şehir. Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'nin başını çekiyor ve Türkiye'nin kaderi İstanbul'da şekilleniyor. Onun için buraya milli görüş modeli bir belediye başkanının başkan olması gerekiyor."

"İSTANBUL'DA CUMHUR İTTİFAKI ADAYININ KAZANMASINDAN YANAYIM"

Milli Görüş belediyeciliğinin mimarının, milli görüşün mimarı Necmettin Erbakan olduğunu anlatan Akyüz, şu anda Milli Görüş belediyeciliğinin en büyük aktörünün Cumhur İttifakı'nın başındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da da en iyi hizmeti yapacağına dikkati çeken Akyüz, şöyle devam etti: