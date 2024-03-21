Yorgancılar’dan Dağ’ın ‘Körfez Geçiş Projesi’ne tam destek: Bu şehir için çok lazım!

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ, İzmir Ticaret Odası, EBSO ve İzmir Ticaret Borsası tarafından ortak düzenlenen 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayları ile Sohbet Buluşması' toplantısına katıldı. İZTO'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Dağ'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da katılım sağladı. Toplantıda konuşan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar dikkat çekici mesajlar verdi.

OKULLAR KONUSUNDA BÜYÜK ENDİŞEM VAR

Yorgancılar açıklamasında "Geçmişte baktığımızda bekledikleri sonuca ulaşamayan partiler erken seçim çağrılarında bulunuyordu. Ancak çok şükür ki son dönemlerde seçimler zamanında yapılıyor. Bu da demokrasimiz adına oldukça önemli bir şey. Ben doğma büyüme İzmirli olan, tüm yatırımlarını bu kette yapan bir kardeşinizim. Şehrimiz çok şeyi hak ediyor, çok şeyi istiyor. Bu bir hizmet yarışı… Bugün İzmir'in sorunları nedir diye baktığınızda birinci derecede ulaşım, ikinci derece altyapı ve kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm birinci derece yapmamız gereken konu. Bir deprem yaşadık. Bayraklı'da apartmanlar yerle bir oldu. Onun dışında birçok binamızda hasar oldu. Şehrimizin altından 70'e yakın fay geçiyor. Bunlardan bazıları her an kırılması beklenen faylar. Biz bunlarda acil karar almazsak geç kalırız. Özellikle okullar konusunda büyük endişem var. İzmir'deki okulların büyük kısmı geçmiş dönemlerde yapılmış tarihi okullar. Bunların yeni baştan elden geçirilmesi doğru olacaktır" dedi.

İKİ ANA ARTERİMİZ VAR VE YETERLİ DEĞİL

Körfez Tüp Geçiş Projesi'ni desteklediğini söyleyen Yorgancılar "Şehrimiz büyüyor. İzmir çanak içinde oluşan bir şehir. İki ana arter var. Balçova'dan İnciraltı bölgesinden Karşıyaka'ya gelen sahil bulvarı, diğeri çevre yolumuz.4,5 milyonluk şehrimiz için bu 2 yolumuz yeterli değil. Buna bir üçüncü bant ile bağlanması lazım. Bu da körfez geçişi... Körfez Geçiş Projesi bana göre bu şehre çok lazım. Körfezin altından veya üstünden bunu yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri ise mevcudun dışında bir çevre yoluna daha ihtiyaç var. Bu araba trafiğini ikinci çevre yolu olmaksızın çözme imkanı yok. Bir başka konu da yerelde kalkınma. İnsanlar bulunduğu yerde zengin olmalı ve çalıştığı yerde her türlü hizmeti alabilmeli. Almanya'da Köln'ün nüfusu 300 bin. Gün içinde 800 bine çıkıyor. Hiçbir trafik sıkışıklığının yaşanmadığı bir kent. Bizim tüm kentlerimizde artık trafiğin saati kalmadı. Mutlaka alternatif yollar ve ulaşımı rahatlatacak metro gibi yatırımların acilen yapılması gerekiyor. Bugün dünyada şehirler yarışıyor. Ülkelerin yarışmasından farklı şehirler öne çıkıyor. Şehrin markalaşmasını ve bu yarışın içinde İzmir'i nereye koymalıyız. Tarım , turizm, sanayi var bizde. Bunlarda başarılıyız. Ancak bizi marka yapacak bir şeye ihtiyacımız var. Büyükşehir başkanı kim olursa olsun katılımcı bir akılla şehri geliştirecek kararlar alınmasının gereğini hep ifade ettim" dedi.

SANAYİ ARSAMIZ YOK

Sanayi arsası için de çağrıda bulunan Yorgancılar, "Bizde sanayi arsası yok. Sanayi Bakanımız buradaydı ona da anlattık. Bugün o kadar çok arsalar var ki marjinal tarım alanının dışına çıkmış, mera vasfını yitirmiş, hala orman gözüküyor. Bunların yeniden incelenerek sanayi alanına dönüştürülmesi faydalı olacak. Üretim olmadıkça istihdam sağlama imkanı yok, ihracat yapma imkanı yok. Bunu için de yer lazım. Bunu yapacak olan yerel yönetimler ve devletimizdir" ifadelerini kullandı.