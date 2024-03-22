3 yılda İstanbul’u şaha kaldırdı

27 Mart 1994'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Refah Partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25,19 oy oranıyla seçimi ilk sırada tamamlayarak İBB başkanı oldu. Tayyip Erdoğan'ın, belediye başkanlığı görev süresi boyunca gerçekleştirdiği hizmetler, şehrin dokusunu değiştiren ve yaşam kalitesini artıran projelerle dolu. Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul, alt yapıdan ulaşıma, yeşil alanlardan kültürel mirasa kadar birçok alanda dönüşüm geçirdi.27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve mali konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Recep Tayyip Erdoğan döneminde İstanbul'un alt yapı sorunlarına köklü çözümler getirildi. Büyük kanalizasyon ve su temin projeleri hayata geçirilerek şehrin altyapısı güçlendirildi. Ayrıca, metro ve otoyol gibi ulaşım projeleriyle İstanbul'un trafik sorununa çözümler üretildi. Marmaray projesi de bu dönemde başlatıldı.Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi. Erdoğan'ın döneminde İstanbul'un yeşil alanları artırılarak şehirdeki nefes alma alanları genişletildi. Yüzlerce yeni park ve rekreasyon alanı oluşturuldu.Atatürk Arboretumu gibi büyük yeşil alanlar ve botanik bahçeler kurularak şehre yeni bir çehre kazandırıldı. İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına birçok restorasyon ve koruma projesi gerçekleştirildi. Tarihi yapıların restorasyonu ve korunması için bu dönemde önemli adımlar olarak öne çıktı. Erdoğan döneminde İstanbul'da eğitim ve sağlık hizmetlerine büyük yatırımlar yapıldı. Yüzlerce yeni okul ve sağlık tesisi inşa edilerek şehirdeki eğitim ve sağlık altyapısı güçlendirildi.İstanbul Üniversitesi ve diğer önemli eğitim kurumlarına destek verilerek şehrin akademik potansiyeli artırıldı. Erdoğan döneminde İstanbul'da sosyal yardım ve kalkınma projelerine de büyük önem verildi. Dezavantajlı bölgelerdeki vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları genişletilerek sosyal adaletin sağlanması hedeflendi. Ekonomik kalkınma projeleriyle de İstanbul'un ekonomik potansiyeli artırıldı. Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolar borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.