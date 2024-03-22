Başkan Erdoğan’dan Nevruz Bayramı paylaşımı: Umutlarla kutlanan Nevruz hayırlara vesile olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum." Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Nevruz'la ilgili kutlama mesajında "Yeni güne umut, tabiata can olan baharın, yeryüzünü iyilik, güzellik ve sevgi ile sarmasını ümit ediyor, dostluk ve kardeşlik çatısı altında nice baharlara erişebilmeyi diliyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun" dedi. ANKARA