Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’dan Nevruz Bayramı paylaşımı: Umutlarla kutlanan Nevruz hayırlara vesile olsun
Giriş Tarihi: 22.3.2024

Başkan Erdoğan’dan Nevruz Bayramı paylaşımı: Umutlarla kutlanan Nevruz hayırlara vesile olsun

Başkan Erdoğan’dan Nevruz Bayramı paylaşımı: Umutlarla kutlanan Nevruz hayırlara vesile olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum." Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Nevruz'la ilgili kutlama mesajında "Yeni güne umut, tabiata can olan baharın, yeryüzünü iyilik, güzellik ve sevgi ile sarmasını ümit ediyor, dostluk ve kardeşlik çatısı altında nice baharlara erişebilmeyi diliyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun" dedi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan’dan Nevruz Bayramı paylaşımı: Umutlarla kutlanan Nevruz hayırlara vesile olsun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA