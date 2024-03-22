Çirkinlikle bu skandalı örtbas edemezler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri ve Kilis mitinglerine katıldı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde 75 bin kişiye hitap eden Erdoğan, emeklilere kamu bankalarının alınan aylığa göre 8 ile 12 bin lira arasında promosyon vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:İnşallah 31 Mart'ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyarak demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız. Kayseri, vesayetten kumpasçılara, terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. Cumhuriyet tarihimizin en iddialı kalkınma programlarından biri olan 2023 hedeflerini de birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz.Ülke ve milletçe biz çalıştıkça Rabbimiz de bereketini verdi. Sonuçta Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmaktır. Allah'ın izniyle bunu yapacak birikime, dirayete, azme sahibiz. Sadece hep birlikte biraz daha çok çalışarak sabır- lı olmamız gerekiyor.Depremle yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı 80 bine yaklaştı. İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine tamamlıyoruz.İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız.CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin durumu işte tam böyle. Milletimizle birlikte kendilerini destekleyen vatandaşlarımızı da defalarca hayal kırıklığına uğrattılar. Milyonlarca insanımız yıllardır bir umutla gidip CHP'ye oy verdi. Ama sadece seçimleri değil, umutlarını da kaybetti. Vatandaş bırakın şehirlerinde yeni yatırımlar görmeyi, mevcut hizmetlerin sorunsuz işlemesine bile hasret kaldı. Çünkü CHP yönetimi, sadece beceriksizlerden, sadece kifayetsizlerden değil, aynı zamanda kendini geliştirme yönünde hiçbir çabası olmayan tembellerden oluşuyor. Onların gündemi başka. Parti içi iktidar kavgaları kendilerini ilgilendirir. Ama deste deste para sayma görüntülerinin izahını hâlâ yapamadılar. Çıkıp olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak, çirkinleşerek, kabalaşarak skandalı örtbas edeceklerini zannediyorlar.Belediyelerini yönettikleri şehirleri yakın zamanda bekleyen en büyük tehlike, deprem olmasına rağmen bunlar ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar. Karşımızda projesi olmamakla, yol yapamamakla, tünel kazmamakla, köprü inşa etmemekle, yeşili artırmamakla övünen bir zihniyet var. Türkiye eser ve hizmet siyasetinden sonra yeni bir siyaset anlayışıyla karşı karşıya. Bunun adı zübük siyasetidir. Herkese duymak istediğini söyleyen ama kendi ihtirasları dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen bu zihniyet ülkemizin en büyük talihsizliğidir. Biz Bay Kemal'in vizyonsuzluğuna tahammül edemezken başımıza daha beterleri, daha çapsızları, daha ilkesizleri musallat oldu. Hani beterin beteri vardır derler ya, muhalefetin çapı ve kalitesi konusunda ülkemiz tam da böyle bir kısır döngüye girmiştir.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de emeklilere yönelik müjdeyi verdi. Erdoğan "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. 2012 yılında banka promosyon ödemesini başlatmıştık. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin arasında belirledi" dedi. Daha önce emeklilere kamu bankaları 3 bin lirayla 10 bin lira arasında maaş promosyonu veriyordu.Seçimkazanmak için kendi akıllarınca birileriyle demleniyorlar. Bu partinin tabanı, iradelerinin işportada pazarlanır gibi hangi bedeller karşılığı olduğu bilinmeden CHP'ye peşkeş çekilmesinden rahatsız. CHP'li yöneticiler tarafından tercihlerinden dolayı sürekli hareket edilmeyi, ayrımcılığa, ırkçılığa maruz kalmayı da içlerine sindiremiyorlar.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri mitingi sonrasında Kilis'e geçti. Kilis'te emniyetten aldığı bilgiye göre 28 bin kişinin mitinge katıldığı bilgisini verdi. Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Deprem bölgesinde, enkazlar önünde fotoğraf çektirip gittiler. Değil 1 sene 10 yıl geçse de bu ahlaksızları unutmayız" dedi. Depremin Türkiye'nin en acil meselesi olmasına karşın, halen bu çevrelerin böyle bir gündemleri olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Reklama harcadıkları bütçeler, depreme ayırdıkları bütçeden katbekat daha fazla. Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin" diye konuştu.