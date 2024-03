Cumhuriyetin 100. yılında 100 dev eser

Kâğıthane'de imardan sağlığa, çevreden kültür sanata her alanda yenilikler birbiri ardına hayata geçirildi. Her yaştan insanın hayatını kolaylaştıran, özellikle çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sunan projelerle Kâğıthane, İstanbul'un en çok tercih edilen ilçelerinin başında geliyor.Kâğıthane'de son 5 yılda kamu ve özel sektör toplamında bine yakın bina; toplamda 6 bin bağımsız birim riskli olduğu gerekçesiyle yıkılarak yerine 10 bin konutun üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 bin vatandaş yeni ve sağlam yuvalarına kavuştu. Bu süreçte hak sahiplerine kira ve taşınma desteğinde bulunuldu. İlçede 30 yılı aşan tapu sorunları da bir bir çözüldü. Kâğıthane'de göçmen konutları olarak da bilinen sitelerin sakinleri 30 yıl aradan sonra tapularına kavuştu.Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete açıldı. Kâğıthane istasyonundan başlayıp İstanbul Havalimanı'na kadar uzanan 34 kilometre uzunluğundaki 8 istasyonlu metro hattı ile İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabiliyor. Hattın Gayrettepe- Kâğıthane bölümünün faaliyete geçmesiyle metro hattı, metrobüs hattına da entegreli hale geldi. Mecidiyeköy – Kâğıthane – Mahmutbey Metro Hattı da hizmet vermeye başladı. Metro hattı sayesinde Kâğıthane'den Mecidiyeköy'e 5, Mahmutbey'e 25 dakikada varılabiliyor. YEŞİLŞehrin merkezine Yeşil Vadi adıyla yeni bir yaşam alanı kuruldu. 165 bin m2 alana sahip bu bölgede binlerce ağaç ve on binlerce bitki türü dikimi yapıldı. Tarihi eser ve tabii güzellikleriyle ünlü bölgeye 6 km'lik bisiklet ve yürüyüş yolu, çocuk bahçesi, spor ve dinlenme alanları, yaya köprüsü, süs havuzu ve evcil hayvanlar için pati parkı kazandırıldı.Kâğıthane'nin en büyük cadde ve sokakları 'Tematik Caddeler' projesi kapsamında yenilendi. Aynı zamanda ilçeye 3 yeni meydan kazandırıldı. Gültepe-Telsizler- Ortabayır bölgesine 440, Hürriyet Mahallesi'ne 210, Merkez Mahallesi'ne 60 araç kapasiteli kapalı ve açık otoparklar inşa edildi. Sokak hayvanları için Türkiye'ye örnek olan bir rehabilitasyon ve tedavi merkezi; Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırıldı. Can Dostlar Ofisi yaklaşık 10 dönüm alanda, 1.500 metrekaresi kapalı alan şeklinde inşa edildi. Emniyetevleri, Hamidiye, Sultan Selim, Merkez ve Gültepe mahallerinde millet kıraathanesi açıldı. Tesislerde kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri de mevcut. Kâğıthane Belediyesi tarafından ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramında da bulunuluyor.Kâğıthane Belediyesi tarafından hizmete açılan kreşler ve çocuk kütüphanesi sayesinde; çocukların güvenle zaman geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenecekleri alanlar oluşturuldu. Uzman eğitmenler gözetiminde çocuklar buralarda aynı zamanda sosyalleşiyor. Kadınların evde hazırladıkları el işi ürünlerini getirip satabilecekleri "Maharetli Eller Çarşısı" isimli bir mekân oluşturuldu.Kâğıthane Belediyesi'nin hizmete açtığı Uzay Evi'nde çocuklara Uzay tanıtılıyor. Uzay ile ilgili çeşitli eğitimlerin verildiği Uzay Evi'nde son teknoloji cihazlar eşliğinde çocuklar eğlenerek öğreniyorlar. Bugüne kadar 100 bine yakın çocuk; uzay hakkında kapsamlı eğitim aldı. Dijital platformlarda kendi içerilerini oluşturmak isteyen gençler için Kâğıthane Belediyesi tarafından stüdyo imkânı sağlandı. Gençler buraya gelerek kendi içeriklerini profesyonel şekilde üretebiliyorlar.Kağıthane Belediyesi bugüne kadar 3 bin vatandaşını iş sahibi yaptı. Aynı zamanda engelliler ve yaşlılar için de yeni sosyal alanlar oluşturdu. İki farklı alanda engelliler ve yaşlılar; gündüzleri çeşitli aktivite ve eğitimlere katılarak sosyalleşebiliyorlar. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren doğan her bebek adına bir ağaç dikildi. Toplamda ise 60 bin fidan toprakla buluştu. Kâğıthane'de tüm tarihi eserler restore edildi. Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, Sadabad Su Sarnıcı, Kâğıthane Köyü Karakolu, Nişantaşı, tarihi çeşme ve Kâğıthane Treni, restore edilerek geleceğe kazandırıldı.Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz 53 proje vardı. Beş yılda 100'ün üzerinde projeyi hayata geçirerek verdiğimiz sözlerin iki katını tuttuk. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum ile el ele verecek hem Kağıthane'mize yeni eserler kazandıracak, hem de İstanbul'u özlediği hizmetlere yeniden kavuşturacağız." dedi. Başkan Öztekin 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini dokuz başlıkta açıkladı. Dirençli Şehirleşme, Ulaşım, Teknoloji, Çevre, Tarih-Turizm, Yaşam Alanları, Kültür-Sanat, Sosyal Belediyecilik, Sağlık-Spor başlıklarında yüzden fazla proje açıklayan Başkan Öztekin Kağıthane'yi Türkiye Yüzyılı'na hazırladıklarını belirtti. Başkan Öztekin'in açıladığı projeler arasında Tabiat Parkı, otoparklar, tematik caddeler, müzeler, tarihi eserlerin restorasyonu, fiber internet, e-spor okulu, sosyal tesisler, şarj istasyonları, sanat galerileri, akademi ve atölyeler yeni okul ve teknoloji merkezleri gibi yüzden fazla proje bulunuyor.