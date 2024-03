Erzurum Avrupa’nın yeni Davos’u olacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yeni dönemde Erzurum için hazırladıkları yol haritasını paylaştı. Erzurum'da işsizliğe yer kalmayacağını söyleyen Başkan Sekmen, Erzurum üretecek. Allah'ın izniyle her eve aş, her cebe maaş girecek. Yarının marka şehrini, yarının eğitim, kültür, ticaret, sanat ve sağlık şehrini birlikte kuracağız" dedi.Başkan Sekmen, "Bizler, bundan 10 yıl önce bu nadide şehre, yine sizlerin icazetiyle hizmet için geldik. İnsana hizmet etmenin aynı zamanda ibadet olduğundan hareketle; halkımız için gecemizi gündüzümüze kattık, koştuk, koşturduk, çabaladık, gayret ettik. Durmadık, durdurmadık, yorulmadık, yılmadık" dedi. Çünkü bizim, Erzurum halkına hizmetten gayri muradımız olmadı, olmayacak" diyen Başkan Sekmen, "Çünkü bu şehir için hiç kimsenin yüreği bizimki kadar çarpmadı ve asla çarpmayacak... Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin 1994'te temelini attığı Gönül Belediyeciliği'ni ilke edinerek İstanbul ve Erzurum'da vatandaşlarımıza hizmetkâr olduk" diye konuştu.Kentsel dönüşüm konusunda da önemli projelerini olduğunu söyleyen Başkan Sekmen bunları ise şöyle sıraladı: Muratpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Eski Emniyet Müdürlüğü Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Muratpaşa Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi, Orta Mumcu Kentsel Dönüşüm Projesi, Yukarı Mumcu Kentsel Dönüşüm Projesi, Yukarı Mumcu Kentsel Dönüşüm Projesi, Tosya Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Kavaflar Kentsel Dönüşüm Projesi, Narmanlı Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Alipaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Çırçır Camii ve Kentsel Dönüşüm Projesi, Tarihi Taşmağazalar Çarşısı, Ulu Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Müze Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Hacı Cuma ve Habip Efendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi"Başkan Sekmen bir turizm şehri olan Erzurum için yeni turizm mekanları yapacaklarını ifade ederek "Kitap Kafe, Türk-Azerbaycan Dostluk Evi, Erzurum Hamam Müzesi, Konaklı Oteller ve Kongre Merkezi, Kent Merkezi'nden Palandöken Dağı'na Gondol Projesi, Palandöken Dağı İle Konaklı Dağı Kayak Pisti Birleştirme Projesi, Sultan Sekisi Kış Köyü, Termal Turizmi, Gastronomi Turizmi, Kültür Yolu Festivalleri, Kent Meydanları Etkinlikleri, Extrem ve Doğa Spor Etkinlikleri, Erzurum Yaylaları Kampları bunlardan bazıları olacak" dedi.Sosyal belediyecilik anlayışının da Erzurum'da çağ atlayacağını dile getiren Başkan Sekmen, sosyal destek projeleriyle de Erzurumlulara yeni müjdeler verdi. Başkan Sekmen müjdelerini şöyle sıraladı: Meydanlarda Ücretsiz WIFI Alanları yaygınlaştırılacak. 7/24 Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi kurulacak. Yaşlı ve Emekli Lokalleri kurulacak ve Yaşlılar İçin Teknolojiye Uyum Program Desteği verilecek. Suda yüzde 15 indirim uygulanacak. Emeklilere ve gençlere sosyal tesislerde yüzde 15 indirim yapılacak. Girişimci ve Üreten Kadınlar Akademisi, Evlilik ve Aile Okulu, Hayata Hazırlık Atölyeleri, Çocuk Köyü, Çocuk Sokağı, Çocuk Kütüphaneleri, Çocuk Bilim Merkezleri, Sağlıklı Beslenme Programları, Mahalle Kreşleri, Çocuk Meclisi kurulacak. Halk Ekmek noktaları artırılacak."Bu yatırımlar elbette Erzurum'a ve Erzurumluya yakışır" diyen Başkan Sekmen, "Daha düne kadar göç belasının yakasından ayrılmadığı bu şehri, bugün nasıl ki göçü durduran ve hatta nüfusunu artıran bir kent haline getirdiysek, yarının marka şehrini, yarının eğitim, kültür, ticaret, sanat ve sağlık şehrini de yine birlikte kuracağız. Biz bu yola baş koyduk. Erzurum'u turizm şehrine dönüştürmeye, Erzurum'u tarım ve hayvancılık merkezi yapmaya, bu kadim kenti insanların sadece doğdukları yer olmaktan çıkartıp, aynı zamanda doydukları yer haline getirmeye ant içtik. Şehrimizin kazanmaya başladığı ve giderek artan cazibesi sayesinde yatırımcıların yeni istikameti de yine Erzurum olacak" dedi.Erzurum'u daha yaşanılabilir ve modern bir kent haline dönüştürecek yol haritasının ellerinde olduğunu söyleyen Başkan Sekmen, "Yeni dönemde işsizliğe yer olmayacak. Esnafımız da kazanacak, ticaretimiz de canlanacak. Erzurum üretecek. Allah'ın izniyle her eve aş, her cebe maaş girecek. Dadaş çalışacak... Dadaş kazanacak... Dadaş kazandığını da, yine bu şehirde Dadaşça harcayacak. Erzurum için, sizler için belirlediğimiz yepyeni hedeflerimiz var" diye konuştu.Başkan Sekmen, yeniden seçilmesi durumunda ise üçüncü dönem için yepyeni mega projeleri hayata geçireceklerini söyledi. Sekmen yeni dönemde Tarihi Şahsiyetler Müzesi, Sarıkamış Destanı ve Ermeni Mezalimi Müzesi, Pasinler Savaşı Müzesi, Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele Müzesi, 93 Harbi-Nenehatun Müzesi, Taş Ambarlar Panorama Müzesi başka olmak üzere yeni müzeler inşa edeceklerini söyledi.