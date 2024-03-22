Eyüpsultan için yola devam

Eyüpsultan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin projelerini anlattı. "Burası Eyüpsultan; benim evim, sokağım, mahallem, çocukluğum, gençliğim, geçmişim, ideallerim. Geçmişten miras, geleceğe emanetim" diyen Başkan Deniz Köken, Eyüpsultan için bugüne kadar Matematik Evi, Bağımsızlık Köyü, Galeri Eyüpsultan ve Seyir Terası'nın da aralarında bulunduğu birbirinden önemli 90 eseri hayata geçirdi. İlçenin yaşam kalitesini artıran, daha kaliteli bir yaşam alanı kazandıran bu projeler Eyüpsultan'ı hem cazibe merkezi, hem de İstanbul'un vazgeçilmez turistik ve kültür başkentlerinden biri haline getirdi.Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen proje tanıtım programında, önümüzdeki 5 yıl için yapmayı planladığı projeleri ve Eyüpsultan'a değer katacak eserleri görseller eşliğinde Eyüpsultanlılara anlatan Başkan Köken, projelerini "Yaşayan Şehir, Sağlık Şehri, Yeşil Şehri, Spor Şehri, Kültür Şehri, Eğitim Şehri ve Teknoloji Şehri" şeklinde 7 farklı kategoride sundu. Başkan Deniz Köken, "Ben sadece bu şehrin hak ettiğini ona vermek istiyorum. Günübirlik politikalarla, günübirlik projelerle değil uzun vadede bu şehre ne katabiliriz onu düşünüyorum. Bir de kadınlara müjdemiz var. Kadınlar Lokali konseptiyle çok güzel ve hoşunuza gidecek mekânlar tasarlıyoruz. İlk etapta Göktürk ve Akşemsettin bölgesinde açacağız" dedi.Emeklilik oranının artmasıyla birlikte vatandaşların zaman geçirebileceği mekân ihtiyacının arttığını dile getiren Başkan Deniz Köken, "Komşu ve pazar ziyaretlerimizde karşımıza çıkıyordu. Ne yapabiliriz diye düşündük ve İkinci Bahar Kıraathanesi konseptini geliştirdik. İçerisinde vakit geçirebileceğimiz, nostalji kokan küçük dokunuşlar olacak. Düğmeciler, Göktürk, Çırçır ve Akşemsettin bölgelerimiz için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunun tutacağına ve beğenileceğine inanıyorum" dedi. Özellikle son dönemde gençlerde kahve kültürünün artmasıyla birlikte ihtiyaçların da buna göre şekillendiğini söyleyen Başkan Deniz Köken, "Geçtiğimiz aylarda kendi kahve markamızı oluşturmuştuk. İlk önce Galeri Eyüpsultan ve 100. Yıl Gençlik ve Spor Merkezimizde açtık. Beklediğimiz ilgiyi fazlasıyla görünce şimdi de mobil kahve araçları yaptık ve Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde de şubemizi hazırladık. Hedefimiz şube sayısını arttırmak. Böylelikle hem kendi markamızı büyütmüş olacağız. Kaliteli ve ucuz kahveyi Eyüpsultan'a tanıttık, şimdi sırada Semt Lokantamızla hem kaliteli hem de ucuz yemeği komşularımızla buluşturmak var" dedi.Önümüzdeki beş yıl içerisinde kendi kendini döndüren bir yapıyı kurmak istediğini söyleyen Başkan Deniz Köken, "Cendere Lojistik Merkezi projemiz aslında Sosyal Konutlar için. Hedefimiz 5 yılda 1500 sosyal konutu ilçemize kazandırmak. Göreceksiniz biz bunu yaptığımızda her şey ne kadar da farklı olacak" dedi. Eyüpsultan'a yeni bir Engelsiz Yaşam Merkezi yapılacağının müjdesini paylaşan Başkan Deniz Köken, "Bünyesinde Otizm Destek Merkezi, Engelsiz İstihdam Merkezi, Alzheimer Merkezi ve Yaşlı Bakım Merkezi olacak. Hepsi aynı yerde fakat farklı binada olacak ve binalar birbirini görmeyecek şekilde tasarladık" dedi.Eyüpsultan'ın İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Deniz Köken, "Yeşili mahallelerimize de ulaştıracağız. Millet bahçeleri ve mahalle bahçeleriyle komşularımızın nefes alabileceği mekanlar oluşturacağız" diyerek, Eyüpsultan Yaşam Vadisi, Rami Millet Bahçesi, İslambey Bahçesi, Düğmeciler Bahçesi, Çırçır Bahçesi, Güzeltepe Bahçesi ve Akşemsettin Bahçesi yapılacağını açıkladı.Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Güneş Enerjisi Santrali'nin, belediyenin tüm kurumlarının elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini karşıladığını hatırlatan Başkan Deniz Köken, "Önümüzdeki beş sene içerisinde sürdürülebilir enerji yatırımlarımız devam edecek. Hedefimiz Güneş Enerjisi Santrali'ni büyütüp geliştirerek yüzde 70'lerde olan rakamı yüzde 100'e çıkarmak" dedi.Beş yılda Eyüpsultan'a 14 spor sahası, 3 yüzme havuzu, bir spor salonu kazandırıldığını hatırlatan Başkan Deniz Köken, "Spora ve sporcuya yatırımlarımız, desteğimiz devam edecek. Spor gençlerimizi bütün kötü alışkanlıklardan koruyabilmemizi sağlayan büyük bir nimet. Buradan paylaşmış olayım Eyüpspor'un stadı için projemiz hazır. Ayrıca Eyüpsultan'a Su Sporları Merkezi, Alibeyköy Osmanlı Park ve Göktürk'e spor salonu, Nişancı ve Defterdar'a da spor sahası yapacağız. Artık İstanbullular Taksim'de buluşalım demek yerine Eyüpsultan'ın herhangi bir meydanında buluşacaklar" dedi. Deniz Köken'in açıkladığı projelere göre; Alibeyköy, Yeşilpınar, Düğmeciler, Çırçır ve Çobançeşme Meydanları oluşturulacak.Otopark sorunun çözümü için 5 yılda 1400 araçlık otopark hizmete alındığını söyleyen Başkan Deniz Köken; Kemerburgaz, Yeşilpınar, Düğmeciler, Çırçır, İslambey, Göktürk, Alibeyköy, Rami, Defterdar ve Güzeltepe için otopark müjdesini paylaştı. Yeşilpınar ve Esentepe'de uzun yıllar süren ve mahallelilerin kanayan yarası olan camilerin hizmete alındığını hatırlatan Başkan Deniz Köken, "Önümüzdeki beş yılda da Emniyettepe Camii ve Kur'an Kursu, Eyüp Merkez İmam Hatip Camii, Rami Kışla Camii, Karadolap Camii ve Göktürk Yeni Camii yapılacak" diye konuştu.Başkan Deniz Köken'in açıkladığı projeler arasında şunlar yer alıyor: Gostivar Eyüpsultan Kültür Evi, Balkan Müzesi, Eyüpsultan Kültür Merkezi, Göktürk Kültür Merkezi, Alibeyköy Kültür Merkezi, Çırçır Kültür Merkezi, Esentepe Kültür Evi, Merkez Mahallesi Taziye ve Kültür Evi, Düğmeciler Kültür Evi, Defterdar Kültür Evi, Emniyettepe Kültür Evi, Göktürk Sanat Merkezi, Eyüpsultan Kent Müzesi, Kültürel Miras Projeleri, Matematik Parkı, Çobançeşme Çocuk Köyü 2. Etap ve Uzay Merkezi, Eyüpsultan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, Göktürk Bağlantı Yolu, Göktürk Hizmet Binası, Göktürk Ses Duvarı, Eyüpsultan Tanzim Satış Mağazası, Cendere Lojistik Merkezi, Akşemsettin Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis, Alibeyköy Aile Sağlığı Merkezi, Pirinççi Aile Sağlığı Merkezi.Nişancı Aile Sağlığı Merkezi, Göktürk Aile Sağlığı Merkezi, Emniyettepe ve Güzeltepe Aile Sağlığı Merkezi, Nişancı Anaokulu, Pirinççi Anaokulu, İslambey Anaokulu, Kemerburgaz Anaokulu, Liseye Geçiş Bursu, Kemer Orman Kütüphanesi, Esentepe Dijital Kütüphane, Akşemsettin Kütüphanesi, Ekolojik Açık Hava Kütüphanesi, Çırçır Kütüphanesi, Akşemsettin Çocuk Kütüphanesi, Alibeyköy Çocuk Kütüphanesi, Kemerburgaz Kitap Kafe, Dijital İstihdam Merkezi, Eyüpsultanlı Kart, Açık Veri Portalı, Yaşam Kalitesi İzleme Endeksi, Veri Koordinasyon Merkezi ve hayatı kolaylaştırıcı çeşitli mobil uygulamalar.