FETÖ’nün ‘kumpas beyni’ gaybubet evinde yakalandığı ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadelesi kapsamında terör örgütü üyeliğinden 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan örgütün Emniyetteki beyin takımından eski Vali Ahmet Pek, Sivas'ta gizlendiği örgüte ait gaygubet evinde yakalandı.



VALİLİĞE KADAR YÜKSELDİ

FETÖ mensubu olan Ahmet Pek, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Pek, Iğdır Valiliğine 2012 yılında atanmasının ardından 2014 yılında kararname ile merkez valiliğine çekildi.

SELAM TEVHİD KUMPASINA ZEMİN HAZIRLADI

Ahmet Pek, 14 Şubat 2016'da "Selam Tevhid'de Kumpas" soruşturması kapsamında "darbeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı. Tutuklu bulunduğu dönemde, İzmir'deki Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na (POLSAN) ait binanın Gülen Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği'ne (İZDİM) verilmesi soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verildi. 04 Mayıs 2016 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Pek, 21 Mayıs 2016 tarihinde İZDİM soruşturmasının ikinci operasyonunda tekrar gözaltına alındıktan sonra 22 Mayıs 2016 tarihinde tutuklandı.

MİT BAŞKANI FİDAN'I DİNLEYİP, TAKİP ETMEK İSTEMİŞTİ

Ahmet Pek'in 2012 yılında Emniyet Genel Müdür yardımcılığı yaptığı dönemde "Selam Tevhid kumpas" soruşturmasının yürütülmesi için zemin hazırladığı, Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Bulduk'un ise soruşturmanın başlatılması için ihbar niteliğinde yazılar yazdığı ortaya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Selam Tevhid'de kumpas" soruşturmasında ortaya çıkan detaylara göre, Selam Tevhid soruşturmasını yürütmek için yeterli delil olmadığı ancak 2012 yılında Emniyet Genel Müdür yardımcısı olan Ahmet Pek'in yaptığı yazışmalarla böyle bir soruşturma yürütülmesine zemin hazırladığı anlatılmıştı.



"OKTAY BULDUK SORUŞTURMA BAŞLAMASI İÇİN İHBAR YAZILARI YAZDI"

Eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Bulduk'un, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bu soruşturmanın açılması için ihbar niteliğinde yazılar yazdığı ortaya çıktı. 2012 Eylül ayından itibaren Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Bürosundan yapılan dinleme taleplerinde X1 kod adı ile Faruk Koca hakkında dinleme talebi yapıldığı, ancak Faruk Koca üzerinden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın takip edilmek istemişti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 19 Temmuz 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan Pek, Olağanüstü hâl kapsamında çıkarılan 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca da 1 Eylül 2016 tarihinde meslekten ihraç edilmişti.