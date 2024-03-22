İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul’da uğraştıran değil ulaştıran trafik istiyoruz

Kurum, "İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimin bugün baktığınızda İstanbul'da deprem korkusuyla, trafik çilesiyle maalesef uğraştığını, artık bu sorunların giderek çok daha büyüdüğünü ve milletimiz nezdinde de korkulu bir rüyaya döndüğünü görüyoruz. Bugün işte buraya iftara gelmek bir eziyet, işe gitmek, işten eve gelmek maalesef artık filmleri aratmayacak sahnelerle karşı karşıya kaldığımız bir durumu İstanbul'da artık her gün yaşıyoruz. Biz İstiyoruz ki İstanbul'da uğraştıran değil, ulaştıran bir trafik olsun. Burada vatandaşlarımıza yapacağımız yatırımlarla birlikte gerek metro hatlarıyla, gerek kavşak, gerek yol düzenlemeleriyle, gerekse iki yakaya yapacağımız tünellerimizle birlikte biz 5 yıl sonra bu şehre tünel yapmış, 5 yıl sonra bu şehre metro yapmış, 5 yıl sonra bu şehrin trafik sorununu çözmek için yeni metro ihaleleri yapmış bir başkan olarak anılmak istiyoruz. Şu, geriye dönüp baktığınızda koca 5 yılda metro ihalesi yapılmamış. Bırakın metro ihalesi yapılmayı, yapılan ihaleler iptal edilmiş. O da yetmemiş, gitmiş hafriyat dökmüşler. O da yetmemiş değerli arkadaşlar bizim orada vatandaşımızın, esnafımızın ulaşabilmesi adına yaptığımız tünellere beton dökülmüş. İşte gelinen süreçte biz ulaşım noktasında koca 5 yılı böyle özetleyebiliriz. Biz böyle anılmak istemiyoruz. Biz milletiyle el ele vermiş, İstanbul'daki trafik çilesini çözecek adımları milletiyle birlikte yapan bir kişi olarak hatırlanmak istiyoruz" diye konuştu.