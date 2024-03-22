Koruyucu aile sayısını 8 bin 307’ye çıkardık

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi kapsamında, koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle Çankaya Köşkü'nde düzenlenen iftarda buluştu. "Bütün dünyanın iyi bildiği bir gerçek var ki devletimizin hayırseverliği, sınırlarımızın çok ötesine uzanmıştır" diyen Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:Valiler ve eşleri, devletin gülen yüzünü, müşfik eli ve güven veren gölgesini temsil ediyor. 2012'de başlattığımız 'Gönül Elçileri Projesi', bu sorumluluk bilincinin neticesidir.Evlatlarımıza ilk önce gönlünü, sonra yuvasını açan koruyucu ailelerin sayısını 8 bin 307'ye çıkardık. Projeyi başlattığımız günden bu yana, binlerce çocuğumuzun ve onlara kavuşan ailelerinin sevinçlerine ortak olduk. 10 bine yakın evladımız, onları koruyan gönüllü aileleriyle birlikte, huzur ve şefkat ortamında büyüyor.Koruyucu ailelere eğitim ve rehberlik hizmetleri geliştirildi ve tecrübeli koruyucu ailelerle yeni gönüllüler arasında bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak için Rehber Koruyucu Ailelik Uygulaması başlatıldı. Koruyucu ailelere, çocukların eğitim, beslenme, harçlık gibi yaşam giderleri için maddi destek de sağlanıyor.Bu sürecin asıl kahramanları, koruyucu aile olmaya gönüllü vatandaşlardır. Milletimiz üstün gönüllülüğü, geçen sene yaşadığımız asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde de kendisini gösterdi. 669 olan koruyucu aile başvurusu, 123 kat arttı ve rekor bir sayıya yükselerek 328 bin 818'e ulaştı.Gönül Elçileri Projesi kapsamında, deprem bölgesinde devlet korumasındaki çocuklar için Çocuk Evleri Sitelerinin temel atma törenlerini gerçekleştirdik.Gazze başta olmak üzere, yeryüzündeki tüm çocukların, hak ettikleri gibi güven, huzur ve sevgi içinde büyüyebildikleri adil bir dünya diliyorum.