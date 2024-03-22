Şehir hastaneleri milyonlarca hastaya şifa oldu

AK Parti'nin sağlık sektöründe yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan şehir hastaneleri, milyonlarca insana şifa oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 20 ilde toplam 24 şehir hastanesi bulunuyor.En büyük şehir hastanesi unvanını taşıyan Etlik Şehir Hastanesi, 4 bin 50 yatak kapasitesi, bin 31 poliklinik, 125 ameliyathane ve 66 yoğun bakım yatağıyla 28 Eylül 2022'de hizmete açıldı. 1 milyon 22 bin 725 metrekarelik bir alana sahip olan Etlik Şehir Hastanesi, Türkiye'nin yirminci, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden sonra ise Ankara'nın ikinci şehir hastanesi özelliğini taşıyor.İstanbul, toplamda 4 şehir hastanesine ev sahipliği yaparak en fazla şehir hastanesine sahip illerin başında geliyor. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi bin yatak, 240 poliklinik, 27 ameliyathane, 166 yoğun bakım yatağıyla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2 bin 682 yatak, 710 poliklinik, 90 ameliyathaneyle, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 800 yatak, 220 poliklinik, 27 ameliyathane, 208 yoğun bakım yatağı ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bin 205 yatak, 224 poliklinik, 45 ameliyathane ve 224 yoğun bakım yatağıyla hizmet veriyor.Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat 2017'de faaliyete başladı. Bin 330 yatak, 276 poliklinik, 51 ameliyathane sayısı 263 yoğun bakım yatak sayısı, 4 bin 61 araçlık otopark ve 1 helikopter pistine sahip hastane, 5 Mayıs 2018'den itibaren Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi şeklinde hizmet veriyor. Aydın, Samsun, Trabzon, Ordu, Denizli, Sakarya, Şanlıurfa ve Diyarbakır Şehir Hastanesinin yapımı ise devam ediyor.