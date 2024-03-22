Yaralar sarıldı

Elazığ Belediyesi tarafından 6 Şubat depremleri sonrasında başlatılan Abdullahpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 160 konut ve 20 ticari alan hak sahiplerine teslim edildi. Aşağı Demirtaş- Hankendi sınırları içerisinde, 560 dönüm alan üzerine yatay mimariyle Batı Prestij Konutları inşasına başlandı. Bu konutların satışından elde edilen geliri ise kentsel dönüşüm çalışmalarına aktarıldı. Elazığ'da asrın felaketinin ardından 10 bin 694 yapının ağır hasarlı, 102 yapının da acil yıkılması gerektiği tespit edilerek 9 bin 500 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Depremin ardından şimdiye kadar 2 bin 255 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Geriye kalan konutların yapımı sürüyor.