Yollar bölündü, gönüller birleşti

Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugüne kadar kara, demir ve hava ve deniz yolu ile haberleşme alanlarında 250 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. 2071 yılına kadar ise 272 milyar dolarlık daha yatırım yapmayı planlayan bakanlık, tüm ülkeyi demiryolları ağı ile donatacağı gibi havacılık alanında da pek çok yeni yatırıma imza atacak.2009'da Türkiye, hızlı tren işletmeciliğine geçerek Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara- Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hatlarında hizmet vermeye başladı. Bu sayede YHT'lerle 52 il birbirine bağlandı ve toplam 80 milyon yolcu seyahat etti. Ayrıca, ülke genelinde 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattı yapıldı. Marmaray ile Gebze'den Halkalı'ya ulaşım sağlanırken, Başkentray, İzban ve Gaziray gibi raylı sistemler günde binlerce yolcuya hizmet veriyor.Geçen yıl hizmete açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu açıldığı günden bu zamana kadar yaklaşık 9 Milyon İstanbulluya ulaşım imkânı sağladı. Yine İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu ile Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi- Kayaşehir Metro Hattı milyonlarca yolcuya hizmet verdi. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında hizmete açılan AKM-Gar-Kızılay metro hattı ile Mart 2023'te açılan Kayseri-Anafartalar tramvay hattı da milyonlarca yolcuyu taşıdı.Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak. Ankara- İzmir demiryolu uzunluğu 824 kilometreden 624 kilometreye inerek seyahat süresi yaklaşık 3.5 saate düşecek. Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep hızlı tren hattı ile Adana-Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı ile yolcu seyahat süresi 1.5 saate; yük taşıma süresi ise 2.5 saate düşecek. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı ile İstanbul-Kayseri arası ulaşım 5 saat 15 dakika olacak. Ankara-Kayseri arasında ise ulaşım süresi 2 saate inecek. Karaman-Ulukışla hızlı tren projesi ile seyahat süresi 1 saat 35 dakikaya düşecek.Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi, 344 kilometrelik hatta saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerle seyahat süresini 80 dakikaya düşürecek. Projenin tamamlanması hedeflenen tarih 2028. Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca demiryolu hattı ile Asya ile Avrupa arasında kesintisiz yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşıması sağlanacak. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın planlama çalışmaları devam ediyor ve Ankara ile Karadeniz'i buluşturacak. Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı, ana yük koridorunda kapasite artışı sağlayacak. Divriği-Kars-Hudut Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ile hat tamamen modernize edilecek.Karada olduğu gibi havacılıkta da önemli yatırımlara imza atılırken, bugün itibarıyla Türkiye'de 59 havalimanı hizmet veriyor. Yenilikçi adımlar ve yapılan yatırımlarla İstanbul Havalimanı Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada, Antalya Havalimanı Avrupa'da 10'uncu, dünyada 41'inci sırada, Sabiha Gökçen Havalimanı ise Avrupa'da 11'inci, dünyada ise 43. sırada yer aldı. 2003 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, uçuş ağına 283 yeni nokta eklenerek uçuş ağı 130 ülkede 343 noktaya yükseltildi.Karayollarında inşası tamamlanan 2 bin 282 kilometrelik fiber optik kablo uzunluğu, 6 bin 631 kilometreye yükseltilecek.. Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir bölümü olan 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir otoyolu hızla inşa edilirken, Sarıyer-Kilyos tüneliyle Sarıyer'e ulaşım süresi ortalama 35 dakikadan 5 dakikaya inecek.