AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati Anamur’da halkla buluştu

31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç'a, Anamurlulardan destek talep eden Milletvekili Nebati, AK Parti İlçe Teşkilatında partililerle buluştu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Cumhur İttifakı Anamur Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarının da katıldığı toplantıda konuşan eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, "Cumhur İttifakı olarak birlikte el ele, kol kola geziyoruz. Vatandaşımıza merhabalaşıyoruz, vatandaşımıza dokunuyoruz. Biz her zaman şunu söylüyoruz, Cumhur İttifakı günlük bir ittifak değil. Bir ömürlük ittifak oldu. Derdi vatan, millet, milletin birlik ve bütünlüğü olanlar ayrışmazlar. İl ve ilçe başkanlarımız, partililerimizle her zaman beraberiz. Çalışmaya devam ediyoruz. Mersin ve Anamur halkı arkamızda, onlara da teşekkür ediyoruz.

İnşallah 31 Pazar günü de tüm halkımızı sandığa davetle Anamur'da Hidayet Başkanı büyük bir çoğunlukla ikinci kez belediye başkanı seçeceğiz." dedi.