AK Partili İnan CHP’li başkanlara yüklendi: Giderayak İzmir’e zarar veriyorlar

CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki katıldığı bir etkinlikte mevcut Başkan Mustafa İduğ'un kendisini zor durumda bırakmak için çalıştığını öne sürdü. Eşki, "Çiçeğimi aldım, görüşmeye gittim. 'Başkanım kasada bu kadar para var diye reklam yapıyorsunuz, personel sayımız budur' diyorsunuz. 'Bize önümüzdeki 5 yılı rahat yürütmek için lütfen böyle teslim edin, kimseyi işe almayın' dedim. Yağmur gibi işe adam alıyorlar" dedi.

25 YIL BOYUNCA VERDİKLERİ HASARI SON GÜNE KADAR DEVAM ETTİRİYORLAR

Eşki'nin açıklamaları kent gündemine bomba gibi düştü. Eşki'nin sözlerini değerlendiren AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Bornova'da yaşanan duruma tepki gösterdi.

"Artık isyan sesleri kendi arkadaşlarından, kendi partilerinin adaylarından yükseliyor." Diyen İnan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Giderayak İzmir'e zarar vermeye devam ediyorlar. 25 yıl boyunca verdikleri hasarı son güne kadar devam ettiriyorlar. Artık isyan sesleri kendi arkadaşlarından, kendi partilerinin adaylarından yükseliyor: "Yağmur gibi işe adam alıyorlar." "Ne kadar sabıkalı arkadaş varsa arıyorlar."

"70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için."